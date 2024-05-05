Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de 3 katlı binanın garajında yangın; 2'nci katta mahsur kalan çift kurtarıldı

        ESKİŞEHİR'de3 katlı binanın garajında çıkan yangında, mahsur kalan 2 kişiyi itfaiyeciler kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 18:04 Güncelleme: 05.05.2024 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de 3 katlı binanın garajında yangın; 2'nci katta mahsur kalan çift kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR’de3 katlı binanın garajında çıkan yangında, mahsur kalan 2 kişiyi itfaiyeciler kurtardı.

        Olay, saat 15.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Elagöz Sokak’ta meydana geldi. Üç katlı binanın garajında çıkan yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İkinci kattaki dairede mahsur kalan Güzel Topçu (54) ile Hamza Topçu (58), itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen çift, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınırken, yangını itfaiyeciler 1 saatte söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        İlk 11 belli oldu!
        İlk 11 belli oldu!
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
        Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Kadroya alınmadı, açıklama yaptı
        Kadroya alınmadı, açıklama yaptı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de bir apartmanın garajında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkile...
        Eskişehir'de bir apartmanın garajında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkile...
        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası mesaj...
        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası mesaj...
        Memleketine kesin dönüş yapan kadın, çiftçilere öncü oldu
        Memleketine kesin dönüş yapan kadın, çiftçilere öncü oldu
        Yunus Emre sevgi diliyle asırlardır gönüllerde yaşıyor
        Yunus Emre sevgi diliyle asırlardır gönüllerde yaşıyor
        Anadolu Üniversitesi Japon Bahçesi yenilendi
        Anadolu Üniversitesi Japon Bahçesi yenilendi
        Büyükerşen'in yeniden yargılandığı davada Sayıştay'ın emekli denetçilerinin...
        Büyükerşen'in yeniden yargılandığı davada Sayıştay'ın emekli denetçilerinin...