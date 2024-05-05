Eskişehir'de 3 katlı binanın garajında yangın; 2'nci katta mahsur kalan çift kurtarıldı

ESKİŞEHİR’de3 katlı binanın garajında çıkan yangında, mahsur kalan 2 kişiyi itfaiyeciler kurtardı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Elagöz Sokak’ta meydana geldi. Üç katlı binanın garajında çıkan yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İkinci kattaki dairede mahsur kalan Güzel Topçu (54) ile Hamza Topçu (58), itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen çift, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınırken, yangını itfaiyeciler 1 saatte söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.