Eskişehir'de nar bahçesindeki panelvan minibüs yandı

Sağlık Bakanlığı 85 bin işçi alımı yapıyor!

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde çıkan yangında panelvan minibüs kullanılmaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Kamil Ak'a ait 26 AAB 876 plakalı panelvan minibüs, Ak'ın Bozaniç Mahallesindeki bahçede nar topladığı sırada elektrik arıza nedeniyle yanmaya başladı.



Ak, kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına alamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.



Söndürme çalışmasının tamamlanmasının ardından minibüs kullanılamaz hale geldi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.