Eskişehir Valisi Aksoy'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aksoy, mesajında, Büyük Önder Atatürk'ün, 85 yıl önce bugün bize kurduğu, bizim de yükseltmekle görevli olduğumuz, ikinci asrına adım atan pırıl pırıl Cumhuriyeti ve ilkelerini bırakarak aramızdan ayrıldığını bildirdi.

Atatürk’ün izinde yürüyen ve ulaştığı çizgiyi daha ileriye götürebilecek bir kuvvetin varlığını damarlarında hisseden gençlerin Atatürk'ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne her zamanki gibi gönülden sahip çıkarak ona layık bir millet olmaya devam edeceğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Atatürk, Türk'ün tarihi serüveninde karşılaştığı benzersiz şartların yetiştirdiği bir liderdir. Hiçbir millet, varlığını bir lidere bu ölçüde borçlu olmamıştır. Dünyanın büyük bir komutan ve devlet adamı olarak saygı duyduğu Atatürk'ü çağının diğer liderlerinden ayıran özelliği, fikren devrinin bu denli ötesinde olmasına karşın çalışmalarını bağrında yetiştiği ülkesine dayanarak yapmasıdır. Atatürk, ilerlemenin bilim ve teknolojiyle mümkün olacağı düşüncesini benimsemiştir. O yüzdendir ki 85 yıl önce aramızdan ayrılmasına rağmen bugünü dahi dönüştürmeyi başarabilen bir liderdir. 10 Kasım, Türk milleti için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar sahip olunan değerlerin kıymetinin bilindiği, eşsiz bir eser olan cumhuriyetin erdemlerini hayatımızda etkin kılmamız gerektiğini hatırlatan bir gündür. Hayatını ülkesinin ve milletinin bekası ve selametine adayan Büyük Önder'in 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği Türk gençliğinin milli birlik ve beraberlik şuuru ile ülkemizi O'nun gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma ülküsü etrafında kenetlenerek elde ettiği başarı ve kazanımlar, bugün ülkemizi dünya politikası ve ekonomisinde söz sahibi bir ülke konumuna getirmiştir. Bağımsızlık savaşımızın önderi, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, daima Türk milletinin gönlünde yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve İstiklal Savaşımızın kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır."