Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'tan Eskişehir Valisi Aksoy'a ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Vali Aksoy'u makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Gürak ve Kadıoğlu, ziyaretin ardından Valilik'ten ayrıldı.