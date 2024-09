Eskişehir'de sokaktaki atölyede sanatçılar ziyaretçilerle resim yapıyor

GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de faaliyet gösteren bir sanat galerisi, yerli ve yabancı sanatçıları ağırladığı "Sanat Köşesi" projesiyle sokağı resimle buluşturuyor.

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde, belirlenen takvime göre haftanın bir günü kurulan atölyeye konuk olan sanatçılar, resimlerini sergilemenin yanı sıra ziyaretçilerle bir araya gelerek eserlerini ve kültürlerini sanat yoluyla paylaşıyor.

Sanatçılar, geçen ay başlatılan proje kapsamında atölyede çalışmalarını yürüterek sanatseverleri sürece dahil ediyor.

Her hafta farklı bir sanatçının yer aldığı etkinlik, mahalle sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, atölyede çalışan sanatçılarla resim yapabiliyor.

Eskişehir'in sanatla iç içe olduğunu vurgulayan Kır, şehrin bu atmosferinden yararlanmaya çalıştığını dile getirdi.

Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kır, şunları kaydetti:

"Tablolarımda Türkiye ve Fas'a özgü olmak üzere iki farklı unsuru sergiliyorum. Türkiye'de çok güzel ve kendine has bir mimari var. Yapılardaki pencereler, kapılar herhangi bir Türk vatandaşı için normal olabilir ancak ben bu mimariye rastladığımda onun Türkiye'ye ait olduğunu anlıyorum. Bu şekilde başladı. Çizdiğim şeyler de özellikle buraya has şeyler. Dönerci, taş fırın gibi mekanları resmettim. Eserlerime 'Amazigh' gibi Fas kültüründen bir şeyler de katmaya çalışıyorum. Amazigh dili çok önceden gelen, firavunların kullandığına benzeyen eski bir dil. Belli sembolleri var ve her sembolün belli bir anlamı var. Tablolarımda onları kullanmaya çalışıyorum."