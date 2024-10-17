Eskişehir'de Mobil KETEM aracı hizmet vermeye başladı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici Mobil KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) tırının 14-18 Ekim 2024 Seyitgazi Toplum Sağlığı Merkezi ve 21-25 Ekim 2024 Kırka Aile Sağlığı Merkezi ilçesinde hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Doç. Dr. Bildirici, yaptığı açıklamada İl Sağlık Müdürlüğü olarak halk sağlığını koruma ve erken teşhis çalışmalarına kesintisiz olarak devam ettiklerini belirterek, her ay farklı ilçelerde 40-69 yaş arasındaki kadınlara yönelik ücretsiz meme kanseri taramalarının gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Mobil KETEM’de bulunan gezici mamografi cihazı sayesinde, meme kanserinin erken teşhis edilebildiğini ve tedavi süreçlerine hızla başlanarak sağlıklı bir yaşama adım atılabileceğini vurgulayan İl Sağlık Müdürü, tüm vatandaşları bu hizmetten faydalanmaya davet etti. Düzenli yapılan taramaların kanserle mücadelede en etkili yöntemlerden biri olduğunu ifade eden Doç. Dr. Bildirici, 30 Ekim-1 Kasım 2024 Mihalıççık Toplum Sağlığı Merkezi, 4-8 Kasım 2024 Atayurt Koleji, 18-19 Kasım 2024 Bahçeşehir Koleji ve 20-22 Kasım 2024'te Ted Koleji'nde Mobil KETEM aracının hizmet vereceğini söyledi.