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        Eskişehir'de sitenin otoparkından elektrikli bisiklet çalan hırsız tutuklandı

        Eskişehir'de bir sitenin otoparkında bulunan elektrikli bisikleti çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 13:54 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:54
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        Eskişehir'de sitenin otoparkından elektrikli bisiklet çalan hırsız tutuklandı
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        Eskişehir'de bir sitenin otoparkında bulunan elektrikli bisikleti çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sitenin otoparkında kilitli bulunan elektrikli bisikletin çalınmasının ardından çalışma başlattı.

        Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren M.Y'yi çaldığı elektrikli bisikletle kaçarken yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Hırsızlık anı, otoparktaki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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