Bakan Yerlikaya: Suça karşı toplumsal seferberlikle hareket etmemiz lazım

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, suç ve suçlulara yönelik mücadelenin toplumsal seferberlikle yürütülmesi gerektiğini ifade ederek, “Her zaman milletimizin desteği bizim için çok önemli. Önleyicilikte bir, beraber yani toplumsal bir seferberlikle hareket etmemiz lazım” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir’de, ‘Türkiye’nin huzuru’ adıyla güvenlik ve asayiş toplantısına katıldı. Bakan Yerlikaya’nın yanı sıra toplantıda Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Eskişehir Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir de yer aldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, Eskişehir’in güven ve huzur kenti olduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya, suç ve suçlulara yönelik mücadelenin ülkede toplumsal bir seferberlikle hareket edilerek yürütülmesi gerektiğini söyledi. Hırsızlık olaylarına ilişkin geçen yılla yapılan kıyaslamalarda ortalama yüzde 50 düşüş sağladıklarını kaydeden Bakan Yerlikaya, “Biz arkadaşlarımıza hep şu talimatı veriyoruz. Bakanlık olarak olay sayılarını düşüreceğiz, biz aydınlatma oranlarını hep yukarıya çıkacağız. Hep baktığımı zaman periyodunu bir önceki ay, bir önceki periyod hedef zaman dilimiyle kıyaslayacağız. İyi olduğumuz her alanı korumak daha iyiye götürür bizi. Henüz arzu edilen rakamları yakalayamadığımız her meseleyi de en kısa zamanda o rakamları güçlü bir hale getirmeyle ilgili gayretlerimizi arttıracağız. Kişi ve mallara karşı işlenen suçlarda, evden, otodan, motosiklet, iş yeri ve kurumdan hırsızlıkla ilgili yılın ilk 9 ayını geçen yılla kıyasladığımız zaman; otodan hırsızlık yüzde 75, motosiklet hırsızlığı yüzde 67, evden hırsızlık yüzde 65, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yüzde 34, oto hırsızlığı da yüzde 29,9 azalmış. Yani ortalama yüzde 50’ye yakın bir düşüş yaşandı” şeklinde konuştu.

BİR GÜNDE, TÜRKİYE’DE 820 YAKALAMA YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, her sabah emniyet ve jandarmadan bilgilendirmelerin dikkatle incelendiğini ve sadece dün 820 hapis yakalaması bulunan şüphelinin yakalanarak cezaevine teslim edildiğini anlattı. Millet desteğinin kendileri için çok öneli olduğunu ifade eden Yerlikaya şunları söyledi:

“Her sabah saat 10’da bana emniyet ve jandarma asayiş başkanlarından gelen bildiride dün itibarıyla Türkiye genelinde 820 hapis yakalamanın alındığı, 1 günde. Hapis yakalamalarla ilgili hangi suç olursa olsun, bunların bir an önce alınıp, götürülüp cezaevine teslim edilmesi bizim sokaklarda, caddelerde suçlarla mücadelemizi çok daha yukarıya ve önleyicilik gücümüzü de çok daha yukarıya taşıdığı da muhakkak. Tabii şunu söylemem lazım; önleyicilikle ilgili evet temel olarak İçişleri Bakanlığı olarak bizim kolluk birimlerimizin görevleri ama nu noktada biz istiyoruz ki beni tanıyanlar bilir, her fırsatta ben bunu vatandaşlarımıza söylüyorum. Her zaman milletimizin desteği bizim için çok önemli. Önleyicilikte bir, beraber yani toplumsal bir seferberlikle hareket etmemiz lazım. Uyuşturucuyla mücadele de ruhsatsız silahlardan tutunda hapis yakalamalarla ilgili ‘hakkında bir hüküm verildi ama bu aramızda niye geziyor’ sözünü, kadına şiddetle ilgili, KADES ile ilgili, 112 ile ilgili, tüm uygulamalarla ilgili, kendisi bu noktada bir güvenlik riski yoksa bile etrafında sokakta, caddede, komşusunda gördüğü, bu noktada imtihandan geçen, sıkıntıdan geçen maalesef bir durum varsa, bunları bizimle paylaşmak, güvenlik birimleriyle paylaşmak tam da bizim istediğimiz. Yani toplum olarak tüm aileler, STK’lar, üniversitelerimiz, medya mensuplarımız, sosyal medya mecralarından bu noktada yapılan dilekler, temenniler, şikayetler, bunların her biri, bilim insanlarımız. Ekranlarda gördüğümüzde hepimizin yüreği sızlayan, milletçe üzüntü duyduğumuz bu suçların önlenmesi, bu sayıların düşürülmesi, en kısa zamanda yakalanıp adalete teslim edilmesi için sadece kolluk değil, sadece adliyelerimiz değil, topyekun, hep beraber gayret gösterimiz zaman inanıyorum ki biz, şu 9 aylık dönemde mal varlığına karşı ortalama Türkiye genelinde yüzde 30 olayı düşürmüşüz. Kişilere karşı suçları yüzde 4 düşürmüşüz. Tüm katalog suçlarını söylüyorum. Biz istiyoruz ki çok daha büyük rakamları size söyleyelim. Bunu yapabilecek, inanç, kudret, siyasi irademiz tamdır. Vatandaşlarımızın desteğine de güveniyoruz,”