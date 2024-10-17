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        Eskişehirli girişimci et verimi yüksek "İle de France" cinsi damızlık koyun yetiştiriyor

        GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de 3 yıl çiftlik kuran Bahadır Cangara, et verimi yüksek "İle de France" cinsi damızlık koyun yetiştirdiği tesisin kapasitesini artırmak için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:01
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        Eskişehirli girişimci et verimi yüksek "İle de France" cinsi damızlık koyun yetiştiriyor
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        GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de 3 yıl çiftlik kuran Bahadır Cangara, et verimi yüksek "İle de France" cinsi damızlık koyun yetiştirdiği tesisin kapasitesini artırmak için çalışıyor.

        Savunma sanayinde faaliyet gösteren özel bir firmada 15 yıl çalışan 48 yaşındaki Cangara, kendi işinin sahibi olmak amacıyla işinden ayrıldığı 2020'de Odunpazarı ilçesinde 4 dönüm arazi satın aldı.

        Cangara, 2021'de inek ve tavukla başladığı hayvancılığı aynı yıl "İle de France" cinsi 20 koyun alarak geliştirdi. Hayvanları için veteriner gözetiminde beslenme sistemleri de kuran Cangara, anaç koyunlara artan talep doğrultusunda işletmesini büyüttü.

        Küçükbaş hayvanların verimliliğini artırmak amacıyla tesisinde otomatik sulama ve yemleme sistemleri kullanan, hastalıklardan korumak için zemini polimer betonla kaplayan Cangara, 3 yılda 120 koyuna ulaştı.

        İşçilerinin yardımı ve veterinerden aldığı danışmanlık desteğiyle bilimsel yöntemlerle damızlık koyun yetiştiriciliğini sürdüren Cangara, koyunları üçer aylık periyotlarda satıyor.

        Cangara, 180 koyun kapasiteli tesisindeki hayvanları çiftliğine ektiği yonca, arpa ve samanla besliyor.

        - "Henüz anne karnındayken satılıyor"

        Bahadır Cangara, AA muhabirine, uzun yıllardır hayalini kurduğu hayvancılığı hayata geçirdiği işletmesini genişleterek daha fazla müşteriye ulaşmak istediğini söyledi.

        "İle de France" koyunların et ve süt veriminin en üst seviyede olduğunu, her türlü koşula uyum sağlayabildiğini anlatan Cangara, "Bu hayvanlar Türkiye'nin iklim ve şartları için çok uygun. Normal hayvan kesime gittiğinde 45 kilogram eti oluyor. Bizim hayvanımız kesime gittiğinde 65 ila 70 kilogram eti oluyor. Çok araştırma yaptım, bu ırkın daha verimli olduğuna karar verdim ve çok memnunum." dedi.

        Bu hayvanların etinin lezzetiyle de tanındığını ifade eden Cangara, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Ticari olarak bu koyunları diğerlerinden ayıran en büyük özellik, henüz anne karnındayken satılabilmesi. Hayvanı 6 ay sonra teslim edeceksiniz ancak ödeme alabiliyorsunuz. Başka ırklarda böyle bir satış olmuyor, İle de France ırkında böyle bir avantaja sahibiz. Hayvan refahı çok önemli, bundan dolayı daha geniş bir yere geçmek istiyoruz. Hedefimiz 300 anaç koyun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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