Eskişehir'de kadın hükümlülere ekonomik özgürlüklerini kazandırmak için KADEM ile protokol imzalandı

Eskişehir Valiliği Açık Kapı ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ceza infaz kurumlarındaki kadın hükümlülerin meslek sahibi olarak ekonomik özgürlüklerinin kazandırılması için yürütülen faaliyetlere destek verilmesi amacıyla Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Eskişehir Temsilciliği ile protokol imzalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Başsavcı Vekili Ayhan Gökalp, Yazı İşleri Müdürleri Nevin Ceylan ve Özlem Kaplan ile KADEM Eskişehir Temsilcisi Mehtap Özkaya katıldı.