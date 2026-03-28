Eskişehir'de şantajla "nitelikli yağma" yaptıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de şantajla "nitelikli yağma" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şantajla "nitelikli yağma" suçunu işledikleri belirlenen 4 zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.





Polis, düzenlediği operasyonda S.K, İ.Ö, T.B. ve İ.B'yi yakaladı.



Yapılan aramalarda 188 bin 95 lira, 15 altın, 2 cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.



Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

