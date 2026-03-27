Eskişehir'de Orman Haftası kapsamında 20 bin fidan dikildi

Eskişehir'de Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde 20 bin fidan toprakla buluşturuldu.



Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 15 farklı noktada gerçekleştirilen fidan dikim programlarında toplam 20 bin fidan dikildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, ağaçlandırma çalışmalarının yalnızca çevre faaliyeti olmadığını, aynı zamanda geleceğe yapılan önemli yatırım olduğunu belirtti.



"Türkiye'nin gücü orman" anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Orman Haftası'nda il genelinde 20 bin fidanın dikildiğini kaydeden Yılmaz, "Yeşil vatanı korumak, toprağa bereket katmak ve her canlıya yuva olmak sadece bir çevre hassasiyeti değil, aynı zamanda vatan görevidir." ifadelerini kullandı.



