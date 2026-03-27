Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de "Düzey III Tüberküloz Laboratuvarı" açıldı

        Eskişehir'de, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ileri düzey tanı kapasitesi sunacak Düzey III Tüberküloz Laboratuvarı törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 16:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, İl Sağlık Müdürlüğü Zübeyde Hanım Yerleşkesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, laboratuvarın Türkiye genelinde bu alanda hizmet veren sayılı merkezlerden biri olduğunu söyledi.

        Daha önce numunelerin ilaç duyarlılık testleri için Ankara'daki referans laboratuvarlarına gönderildiğini belirten Yılmaz, "Bu süreç yaklaşık 60 gün sürüyordu. Yeni sistemle bu süreyi 15 güne kadar düşürüyoruz." dedi.

        Yılmaz, yeni kurulan PCR ve otomatik besiyeri sistemleriyle hızlı direnç testlerinin yapılabildiğini ifade ederek, bu sayede tanı süreçlerinin hızlanacağını, hasta mağduriyetinin azalacağını ve doğru tedaviye daha kısa sürede başlanacağını kaydetti.

        Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Nur Öğün de tüberkülozun dünyada ve Türkiye'de önemini koruyan halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, "Bu laboratuvar erken tanıyı, doğru tür ayrımını ve etkin ilaç testlerini mümkün kılıyor. Böylece tedavi süreçleri daha doğru şekilde planlanabiliyor." diye konuştu.

        Laboratuvarın 2. düzeyden 3. düzeye yükseltilmesinin önemli bir kazanım olduğunu dile getiren Öğün, şöyle devam etti:

        "3. düzeye yükseltilen laboratuvarlarda daha yüksek bir biyogüvenlik sağlanıyor. Moleküler testlerle daha hızlı ve daha doğru sonuçlar veren bir laboratuvar haline geliyor. Bundan önce doğrulama ve kültür testleri yapılıyordu. 60 gün kadar süren süreç yerine yeni yöntemle çok daha hızlı sonuçlara ulaşabiliyoruz."

        İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ise tüberkülozun halen ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkati çekerek, erken tanı ve etkin tedaviyle hastaların tamamen iyileşebildiğini ifade etti.

        Yeni laboratuvarın bu süreçte önemli bir kilometre taşı olacağını kaydeden Bildirici, tüberkülozda erken tanı ile hızlı ve etkili ilaç tedavisi sayesinde hastaların tamamen sağlıklarına kavuşabildiğini belirtti.

        Konuşmaların ardından laboratuvar alanları gezilerek teknik altyapı incelendi ve yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi alındı.

        Açılış törenine, Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ile sağlık personeli katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
