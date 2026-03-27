Eskişehir'de "Düzey III Tüberküloz Laboratuvarı" açıldı

Eskişehir'de, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ileri düzey tanı kapasitesi sunacak Düzey III Tüberküloz Laboratuvarı törenle hizmete açıldı.



Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, İl Sağlık Müdürlüğü Zübeyde Hanım Yerleşkesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, laboratuvarın Türkiye genelinde bu alanda hizmet veren sayılı merkezlerden biri olduğunu söyledi.



Daha önce numunelerin ilaç duyarlılık testleri için Ankara'daki referans laboratuvarlarına gönderildiğini belirten Yılmaz, "Bu süreç yaklaşık 60 gün sürüyordu. Yeni sistemle bu süreyi 15 güne kadar düşürüyoruz." dedi.



Yılmaz, yeni kurulan PCR ve otomatik besiyeri sistemleriyle hızlı direnç testlerinin yapılabildiğini ifade ederek, bu sayede tanı süreçlerinin hızlanacağını, hasta mağduriyetinin azalacağını ve doğru tedaviye daha kısa sürede başlanacağını kaydetti.



Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Nur Öğün de tüberkülozun dünyada ve Türkiye'de önemini koruyan halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, "Bu laboratuvar erken tanıyı, doğru tür ayrımını ve etkin ilaç testlerini mümkün kılıyor. Böylece tedavi süreçleri daha doğru şekilde planlanabiliyor." diye konuştu.



Laboratuvarın 2. düzeyden 3. düzeye yükseltilmesinin önemli bir kazanım olduğunu dile getiren Öğün, şöyle devam etti:



"3. düzeye yükseltilen laboratuvarlarda daha yüksek bir biyogüvenlik sağlanıyor. Moleküler testlerle daha hızlı ve daha doğru sonuçlar veren bir laboratuvar haline geliyor. Bundan önce doğrulama ve kültür testleri yapılıyordu. 60 gün kadar süren süreç yerine yeni yöntemle çok daha hızlı sonuçlara ulaşabiliyoruz."



İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ise tüberkülozun halen ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkati çekerek, erken tanı ve etkin tedaviyle hastaların tamamen iyileşebildiğini ifade etti.



Yeni laboratuvarın bu süreçte önemli bir kilometre taşı olacağını kaydeden Bildirici, tüberkülozda erken tanı ile hızlı ve etkili ilaç tedavisi sayesinde hastaların tamamen sağlıklarına kavuşabildiğini belirtti.



Konuşmaların ardından laboratuvar alanları gezilerek teknik altyapı incelendi ve yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi alındı.



Açılış törenine, Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ile sağlık personeli katıldı.

