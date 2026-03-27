        Engelleri havuzda aşan milli yüzücü, 4 yılda uluslararası 11 madalya kazandı

        YAVUZ EMRAH SEVER - Doğuştan kolları olmayan milli para yüzücü Baran Doruk Şimşek, son 4 yılda katıldığı uluslararası organizasyonlarda kazandığı 11 madalyayla dikkati çeken başarı elde etti.

        Giriş: 27.03.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu 16 yaşındaki Baran Doruk, disiplinli çalışmasıyla kısa sürede önemli başarılara imza attı. İlk kez 2022 yılı nisan ayında Almanya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'ne (Para Swimming World Series) katılan Şimşek, derece elde edemedi.

        Azimle çalışmalarını sürdüren genç yüzücü, 2022 sonrası 5 farklı ülkede düzenlenen uluslararası organizasyonlarda sergilediği performansla 11 madalya kazanma başarısını gösterdi.

        Başarılarını artırmak için haftanın büyük bölümünü antrenmanlara ayıran Baran Doruk, uluslararası arenalarda daha büyük dereceler hedefliyor.

        Paralimpik Yüzme Milli Takımı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Bayrak'la antrenmanlarını sürdüren Baran Doruk Şimşek, 15-22 Haziran'da Mersin'de gerçekleştirilecek olan Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'na hazırlanıyor.




        - "Madalya kazandığımda bayrağımızı görmek büyük mutluluk"

        Milli para yüzücü Baran Doruk, AA muhabirine, uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil etmenin kendisi için büyük gurur olduğunu belirterek, "Her yarış benim için yeni bir tecrübe. Madalya kazandığımda bayrağımızı görmek büyük mutluluk." dedi.

        Başarının disiplinli çalışmayla geldiğini vurgulayan başarılı yüzücü, Mersin'deki organizasyonda da başarılı sonuçlar hedeflediğini ifade etti.




        - "Her yarışta performansını artırması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"

        Antrenör Bayrak ise sporcusunun istikrarlı bir gelişim gösterdiğini vurguladı.

        "Her yarışta performansını artırması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." diyen Bayrak, şöyle devam etti:

        "Baran, 2023'te Mısır'da gerçekleşen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 3, 2024 yılında Almanya'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Dünya Serisi'nde 1, geçen yılı da Fransa Para Yüzme Dünya Serisi'nde 2 ve 2025'te İstanbul'da yapılan Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'nda 2 madalya aldı. Baran son olarak bu ay içinde İtalya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde de 3 madalya alarak toplam 11 uluslararası madalya kazandı."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Wikipedia'dan yapay zekâ yasağı
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İki kardeş silahlı kavgada can verdi!
        Aşıklar ortaya çıktı
        Trump'ın imzası dolara giriyor
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?

