Engelleri havuzda aşan milli yüzücü, 4 yılda uluslararası 11 madalya kazandı

YAVUZ EMRAH SEVER - Doğuştan kolları olmayan milli para yüzücü Baran Doruk Şimşek, son 4 yılda katıldığı uluslararası organizasyonlarda kazandığı 11 madalyayla dikkati çeken başarı elde etti.



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu 16 yaşındaki Baran Doruk, disiplinli çalışmasıyla kısa sürede önemli başarılara imza attı. İlk kez 2022 yılı nisan ayında Almanya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'ne (Para Swimming World Series) katılan Şimşek, derece elde edemedi.



Azimle çalışmalarını sürdüren genç yüzücü, 2022 sonrası 5 farklı ülkede düzenlenen uluslararası organizasyonlarda sergilediği performansla 11 madalya kazanma başarısını gösterdi.



Başarılarını artırmak için haftanın büyük bölümünü antrenmanlara ayıran Baran Doruk, uluslararası arenalarda daha büyük dereceler hedefliyor.



Paralimpik Yüzme Milli Takımı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Bayrak'la antrenmanlarını sürdüren Baran Doruk Şimşek, 15-22 Haziran'da Mersin'de gerçekleştirilecek olan Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'na hazırlanıyor.









- "Madalya kazandığımda bayrağımızı görmek büyük mutluluk"



Milli para yüzücü Baran Doruk, AA muhabirine, uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil etmenin kendisi için büyük gurur olduğunu belirterek, "Her yarış benim için yeni bir tecrübe. Madalya kazandığımda bayrağımızı görmek büyük mutluluk." dedi.



Başarının disiplinli çalışmayla geldiğini vurgulayan başarılı yüzücü, Mersin'deki organizasyonda da başarılı sonuçlar hedeflediğini ifade etti.









- "Her yarışta performansını artırması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"



Antrenör Bayrak ise sporcusunun istikrarlı bir gelişim gösterdiğini vurguladı.



"Her yarışta performansını artırması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." diyen Bayrak, şöyle devam etti:



"Baran, 2023'te Mısır'da gerçekleşen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 3, 2024 yılında Almanya'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Dünya Serisi'nde 1, geçen yılı da Fransa Para Yüzme Dünya Serisi'nde 2 ve 2025'te İstanbul'da yapılan Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'nda 2 madalya aldı. Baran son olarak bu ay içinde İtalya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde de 3 madalya alarak toplam 11 uluslararası madalya kazandı."

