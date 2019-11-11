Sivrihisar’da da fidanlar toprakla buluştu

Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasımda 11 milyon fidan aynı anda toprakla buluştu. Daha yeşil bir Türkiye olmak için başlatılan kampanya da 81 ilde fidanlar toprakla buluştu.

Geleceğe Nefes Ol kampanyası ile gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ülke bırakmak adına yapılan fidan dikimleri Sivrihisar’da da gerçekleştirildi. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü de kampanyaya destek vererek fidan dikimi gerçekleştirdi.

Başkan Hamid Yüzügüllü “Geleceğimiz olan gençlerimize daha temiz daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak için başlatılan kampanya ile fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirilen fidan dikimde bizler de “Geleceğe Nefes Ol” dedik. Yeşil bir Türkiye için yapılan kampanyada yer almak bizleri çok mutlu etti” dedi.

ESKİŞEHİR 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:05

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