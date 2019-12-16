Başkan Yüzügüllü'ye Kültür ve Turizm Ödülü

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Eskişehir Başarı Ödülleri kapsamında Kültür ve Turizm Ödülüne layık görüldü.

Eskişehir halkının oyları ve jüri heyetinin verdiği kararla belirlenen ödül sahipleri, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Soner Yüksel ve Özge Ulusoy’un sunumuyla gerçekleştirilen ödül töreninde Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü de Kültür ve Turizm Ödülünün sahibi oldu. Rana Besler’in elinden ödülünü alan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Bugün burada ilkini yaşadığımız program Eskişehir’e ayrı bir renk kattı. Bizleri bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ESKİŞEHİR 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:35

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