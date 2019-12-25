Eskişehirspor'da altyapıdan 6 oyuncu profesyonel oldu

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TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da altyapıdan yetişen 6 oyuncu profesyonel oldu.

Eskişehirspor'da altyapı takımlarında başarılı sezonlar geçiren genç oyuncular Selman Çiftkanatlı, Sezgin Çolpan, Yiğit Utku Gök, Bilal Ceylan, Doğukan Ünal ve Bedirhan Akçay profesyonelliğe adım attılar.

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen 2003 doğumlu genç oyuncular kendilerini 5 yıllığına Eskişehirsporlu yapan imzaları attılar.

ESKİŞEHİR 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:40

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