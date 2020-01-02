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Transferin gözde ismi Jesse Sekidika Eskişehirspor kampına dahil edildi Eskişehirspor’un kamp ...

İHA

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 20192020 sezonu ikinci yarısı için hazırlık kampını 312 Ocak tarihleri arasında Antalya Side'de yapacak. Eskişehirspor'da gösterdiği performans ile sık sık Galatasaray ile anılan Jesse'de kamp programına dahil edildi.

Transferin gözde ismi Jesse Sekidika Eskişehirspor kampına dahil edildi Eskişehirspor’un kamp programı belli

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 20192020 sezonu ikinci yarısı için hazırlık kampını 312 Ocak tarihleri arasında Antalya Side’de yapacak. Eskişehirspor’da gösterdiği performans ile sık sık Galatasaray ile anılan Jesse’de kamp programına dahil edildi.
10 günlük kamp dönemine girecek olan siyahkırmızılılar iki hazırlık maçı yapacak. Bu kapsamda Eskişehirspor 7 Ocak Salı günü Almanya temsilcisi Hansa Rostock, 10 Ocak Cuma günü ise Fatih Karagümrük Spor Kulübü ile karşılaşacak.
Kampa gidecek olan 39 kişilik kadro ise şu şekilde; Melih Ağa, Ekrem Kılıçarslan, Ebrar Yiğit Aydın, Alp Köseer, Berkay Dabanlı, Erdal Akdari, Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Mehmet Feyzi Yıldırım, Bedirhan Altunbaş, Hakan Aslantaş, Muhammed Yahya Akbulut, İbrahim Sissoko, Jesse Sekidika, Kamal Issah, Kıvanç Karakaş, Mehmet Özcan, Furgan Polat, Alperen Kocabaş, Buğra Çağlıyan, Onur Bayramoğlu, Tolga Yakut, Mete Kaan Demir, Hasan Ulaş Uygur, Emre Güral, İbrahim Halil Öner, Metehan Altunbaş, Furkan Balaban, Yiğit Utku Gök, Emir Omurtak, Sezgin Çolpan, Selman Çiftkanatlı, Bilal Ceylan, Bedirhan Akçay, Hamed Abiodun, Sunday Alimi, Doğukan Ünal, Berkay Tanır ve Göktuğ Ünüvar.
Antalya kampı sonrası 1 günlük izin yapacak olan takım, Eskişehir’e dönerek 14 Ocak Salı günü Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde antrenmanlarına devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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