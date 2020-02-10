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İlk yerli ve millî helikopter motoru TS1400 için çalıştay Eskişehir Valisi Özdemir ...

İHA

İlk yerli ve millî helikopter motoru TS1400 için çalıştay Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak; “Eskişehir; yüksek teknolojili ürün ihracatında ülkemizin önemli merkezlerinden biridir” TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit; “Motor teslim töreni artık yaklaşıyor” “Motor test sistemleri ve motor alt sistemleri ihtiyaçlarımızı yerli ve millî imkânlarımızla gidermeyi istiyoruz”

Geliştirilmekte olan ilk yerli ve millî helikopter motoru TS1400 için yurt içindeki mevcut yetenek ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanılması maksadıyla Turboşaft Test ve Alt Sistemler Çalıştayı düzenlendi.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde TEI TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. ev sahipliğinde ve Erciyes Teknopark’ın destekleriyle “Turboşaft Test ve Alt Sistemler Çalıştayı” 10 Şubat 2020 tarihinde TEI Eskişehir Yerleşkesinde düzenlendi.
Çalıştay’a Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Motor ve Güç Aktarma Sistemleri Daire Başkanı Yakup Ertaş, TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, SSB ve üniversitelerden yetkililer ile özel sektörden firma temsilcileri katıldı.
Törende konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, “Ülkemiz son yıllarda savunma sanayi başta olmak üzere eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, ticaretten turizme büyük atılımlar içerisinde. Eskişehir; yüksek teknolojili ürün ihracatında, özellikle raylı sistemler ve havacılık alanlarında ülkemizin önemli merkezlerinden biridir. Son derece önemli yatırımlara imza atmış TEI gibi kuruluşlarımız birbirinden değerli işler yaparak ülkemizin ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunmaktadır. Türkiye olarak dünyanın en önemli coğrafyalarından birinde bulunuyoruz. Geçmişimize baktığımızda bu toprakların bizlere vatan olması ve vatan olarak kalması için tarihin her döneminde büyük bedeller ödenmiştir. Günümüzde, başta Sayın Cumhurbaşkanımız’ın liderliğinde Türk savunma sanayi, kendi ihtiyacının çoğunu üretir hale gelmiştir. Birlik ve beraberlik içerisinde bu milletin yapamayacağı şey yoktur. Sanayicilerimizin birlik ve beraberliğiyle inşallah bu millet, bu devlet 2023 ve 2071 hedeflerini de yakalayarak hak ettiği yerde olacaktır.” diyerek çalıştaya katılan tüm firma temsilcilerine çalışmalarında başarılar diledi.
Törende söz alan SSB Motor ve Güç Aktarma Sistemleri Daire Başkanı Yakup Ertaş, “SSB olarak başlatmış olduğumuz Turboşaft Motor Geliştirme Projesi’nde ihtiyaç duyulan durumlarda çalıştaylar gerçekleştiriyoruz, bu da projemiz için gerçekleştirdiğimiz ikinci çalıştayımızdır. Bu çalıştayda test altyapıları öncelikli olmak üzere diğer alt sistemleri de kapsayacak şekilde sanayiden nasıl yararlanabiliriz ve bunları nasıl yerli ürünlere dönüştürebiliriz arayışları içerisinde olacağız. Burada olduğunuz için öncelikle bütün sanayiye teşekkür ederek iyi sonuçlar getirecek görüşmeler olmasını diliyorum.” dedi.
TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ise konuşmasında, “Projemiz kapsamında ikinci çalıştayımızı düzenliyoruz, inşallah üçüncü çalıştayımız yerine motor teslim törenini gerçekleştireceğiz, artık o zaman yaklaşıyor. Bu çalıştayımızda bir öncekine göre daha ihtisaslaşmış halde görüşmelerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Motor test sistemleri ve motor alt sistemleri ihtiyaçlarımızı yerli ve millî imkânlarımızla gidermeyi istiyoruz. Bugünü yerlileşme ve millîleşme hamlelerimiz için önemli bir vesile olarak görüyorum. Bugün gerçekleşecek tüm birebir görüşmelerin hayırlara vesile olmasını ve millî helikopterimizin sizlerin de yaptığı parçalarla uçmasını diliyorum.” dedi.
Yapılan konuşmaların arından SSB Türbinli Sistemler Müdürü Bedriye Cicioğlu ve TEI Turboşaft Proje Direktörü Dr. Mehmet Demiroğlu, proje ve çalıştay ile ilgili birer sunum gerçekleştirdiler.
2017 yılında başlatılan ve Özgün Helikopter Programı kapsamında geliştirilmekte olan GÖKBEY helikopterinin motor ihtiyacının yerli imkânlarla karşılanması amacıyla sürdürülen Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında, ihtiyaç duyulan alt sistemlerin ve test altyapılarının yerli ve millî imkânlarla karşılanması için SSB himayelerinde, projenin ana yüklenicisi olan TEI ile birlikte düzenlenen çalıştayda gerçekleştirilen ikili görüşmelerle birlikte Türkiye’nin ilk millî helikopter motoru TS1400 için yerli ve millî imkânların artırılarak projenin devamının sağlanması adına önemli bir aşama kaydedilmiş oldu.

ESKİŞEHİR

10 Şubat 2020 Pazartesi

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