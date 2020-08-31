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(Özel) Şehit adının ölümsüzleştirilmesi ailesini gururlandırdı El-Bab şehidi Melih Özcan'ın ismi doğup büyüdüğü ilçenin hastanesine verildi Şehit annesi Melek Özcan; “Bu bayrağımız var ya hiç inmesin, hep dalgalansın” Baba Mehmet Özcan; “Bir evladım şehit oldu, diğerini de vermeye hazırım”

İHA

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye'nin ElBab kentinde şehit düşen Eskişehirli Melih Özcan'ın ismi büyüdüğü Günyüzü İlçe Devlet Hastanesine verilmesi haberi ailesini ney gururlandırdı, hem de duygulandırdı.

(Özel) Şehit adının ölümsüzleştirilmesi ailesini gururlandırdı El-Bab şehidi Melih Özcan'ın ismi doğup büyüdüğü ilçenin hastanesine verildi Şehit annesi Melek Özcan; “Bu bayrağımız var ya hiç inmesin, hep dalgalansın” Baba Mehmet Özcan; “Bir evladım şehit oldu, diğerini de vermeye hazırım”

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye'nin ElBab kentinde şehit düşen Eskişehirli Melih Özcan’ın ismi büyüdüğü Günyüzü İlçe Devlet Hastanesine verilmesi haberi ailesini ney gururlandırdı, hem de duygulandırdı.
26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan, 24 Kasım 2016 tarihinde, Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye'nin ElBab kentinde şehit olmuştu. Vatan için yavrusunu şehit veren anne Melek Özcan, çocuğun ismini yaşatması için şehidin doğup büyüdüğü Günyüzü ilçesinin Devlet Hastanesine verilmesini istedi. Bir sağlık çalışanı olan şehit annesinin isteğinin yerine getirilmesi için Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortak çalışma başlatılmıştı. Çalışmaların sonucunda 27 Ağustos tarihi itibarı ile Günyüzü İlçe Devlet Hastanesi’nin tabelası Günyüzü Şehit Melih Özcan İlçe Devlet Hastanesi olarak değiştirildi. Yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından hastanenin isminin değiştirilmesi haberini alan şehit ailesinin sözleri ise herkesi duygulandırdı. Şehit ailesi, bu işte emeği geçen herkese teşekkür ederek, mutlu ve gururlu hissettiğini dile getirdi.

“Çocuğumun ismi yaşasın istedim”
Evli ve 2 çocuk babası Şehit Melih'in adının, Günyüzü İlçe Devlet Hastanesine verilmesi konusunu ilk kez gündeme getiren şehit annesi Melek Özcan, konuyla ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Melek Özcan, “Ben kendim hastanede çalışıyorum, sağlık kurumunda çalışıyorum. Dedim ki oğlumun adı bir hastanede olsun, en azından onu şehitliği yüzü suyu hürmetine bütün hastalara şifa olsun istedim. Çok da mutluyum. Ben bunu ilk defa İl Sağlık Müdürümüz Uğur Bilge’ye ilettim. Hocam dedim, ‘evladımın isminin hastanede yaşamasını istiyorum’ dedim, O da ‘tamam, emrin olur şehit annemiz’ dedi. ‘Sen başvuruda bulun, dilekçeni yaz, gerisi bize ait’ dedi. Allah razı olsun onayladılar. Bakanlığımıza gitti ve Uğur hocamız İl Sağlık Müdürümüz onay kağıdını kendi eliyle odama getirdi ve bu mutlu haberi bize verdi. Orada başkanlarımız var, Mustafa Desteci. Ondan sonra Başhekimimiz Mustafa Karagülle var, bunların hepsinin bana çok katkısı oldu. Maddi, manevi çok destek oldular bana. Allah razı olsun. En azından yavrumun adı hastane gibi bir yerde yaşayacak” şeklinde konuştu.

“Bu bayrağımız var ya hiç inmesin, hep dalgalansın”
Şehidin annesi Melek Özcan, evlat acısına dayanmanın çok güç olduğunu, fakat öbür tarafta kavuşacak olmanın da çok güzel bir duygu olduğunu belirtti. Bir gün acısının biteceğini ve yavrusuna kavuşacağını söyleyen anne Özcan, “Hayat devam ediyor. Geride üç tane evladım var ve ben onlar için yaşamak, ayakta durmak zorundayım. Vatan sağ olsun diyorum ne diyeyim. Bir evladım daha var ve eğer bu vatan ayakta kalacaksa onu da vermeye hazırım. Yeter ki bu bayrağımız hiç inmesin, hep dalgalansın” diyerek duygulandı.

“Diğer şehit aileleri de bunu yaptırabilir”
Melek Özcan, tüm şehit ailelerine evlatlarının isimlerinin yaşatılması için kendisini yaptığı gibi başvurularda bulunmalarını tavsiye etti. Bunun çok gurur verici bir şey olduğunu ifade eden Melek Özcan, “Evladınızın adının bir okulda, hastanede geçmesi çok gurur verici bir şey. Mesela şimdi gidecekler hastaneye, ‘hangi hastaneye gittiniz’ diye sorduklarında ‘Şehit Mehmet Özcan Devlet Hastanesi’nde muayene olduk’ diyecekler. Bu çok onur verici bir olay. Bunu bütün şehit ailelerinin düşünmesi gerekiyor aslında” diyerek düşüncelerini paylaştı.

“Bir evladım şehit oldu, diğerini de vermeye hazırım”
Şehidin babası Mehmet Özcan da yaşanan bu gelişmeden memnun olduğunu belirterek duygularını ifade etti. Eşinin bu fikri ilk olarak kendisiyle paylaştığını ifade eden Mehmet Özcan, “Tamam hanım dedim. Çok iyi düşünmüşsün, çok iyi karar vermişsin dedim. Girişimlerimizi yaptık ve başvurduk, devletimiz de onay verdi ve eşimin sayesinde evladımızın adı hastaneye verildi. Bu çok büyük bir şeref. Yani tamam vatan için çocuğumuzu verdik ama bir tane oğlum kaldı onu da vermeye hazırım bu vatan için. Bu vatanın bir damla suyunu kimseye vermem, bir tane taşını da kimseye vermem. Bunu dünya duysun, Avrupa duysun, Amerika duysun, İsrail duysun. Bu topraklara kimsenin gücü yetmez, bölmeye de gücü yetmez” sözleriyle duygularını anlattı.
Şehidin adının verildiği hastaneyi ziyaret edeceği konusunda ise baba Özcan bunları belirtti:
“Vali beyi ziyaret edeceğim, bir fikir alışverişi yapacağız tabi pandemi olayı da var, artık nasıl bir karar alırlar, onların da kararına saygılıyım. Bir çıkıp görüşeceğim, ona göre bir yol haritası çizeceğiz. Olmazsa bile ben kendim, ailemle gidip ziyaret edeceğim tabii. Oradaki çalışanları ziyaret edeceğiz. Bir teşekkür edeceğiz. Onlar da mutlu olacaklar tabii.”

“Ben de ağabeyimin yolunda gitmeye hazırım”
Şehidin kardeşi Ramazan Özcan ise ağabeyinin adının özellikle kendi memleketlerindeki bir hastaneye verilmesinin çok büyük bir gurur olduğunu söyledi. "Bu vatanın bir karış toprağı için bir Melih değil, bin Melih feda olsun" diyen Ramazan Özcan, “Sırada ben de varım, abimin yolunda gitmeye ben de hazırım. Seve seve de vatan için canımı vermeye sonuna kadar hazırım. Bu gurur tüm Eskişehir’in, tüm Günyüzü’nün, tüm Gümüşkonak’ın” şeklinde konuştu.

Şehidin adının hastaneye verilmesi, yetkilileri de onurlandırdı
Şehit Melih Özcan’ın adının hastaneye verilmesi ailesinin yanı sıra hastane ve belediye çalışanları onurlandırdı. Yeni adı Günyüzü Şehit Melih Özcan İlçe Devlet Hastanesi olan hastanenin Başhekimi Dr. Uğur Can Canbay bu konudaki duygularını, “Bugün bizim için çok özel ve çok anlamlı bir gün. Fırat Kalkanı Harekatı ElBab Operasyonunda kaybettiğimiz şehidimiz, kardeşimiz Melih Özcan'ın adının hastanemize verilmesi gerçekten çok önemli. Şehit ailesinin bu talebini karşılıksız bırakmayan İl Sağlık Müdürlüğümüzün, Sağlık Bakanlığı’yla yaptığı görüşmeler sonucunda 27 Ağustos 2020 tarihinde hastanemizin ismi resmen değiştirildi. Bakanlığımızın bu konuda şehit ailesinin talebini karşılıksız bırakmaması ve şehidimizin anısının ilçemizde, hastanemizde yaşayacak olması bizleri çok mutlu etmiştir” diye belirtti.
Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut ise konuyla ilgili şunları söyledi;
“Şehit Melih Özcan kardeşimiz, Günyüzü’müzün Gümüşkonak mahallesinde vatan, millet aşkı ile yetişmiş çok kıymetli bir kardeşimizdi. Onun adının yaşatılması ile alakalı çok güzel bir uygulama yapıldı. İlçe devlet hastanemizi adı Şehit Melih Özcan İlçe Devlet Hastanesi olarak değiştirildi. Konuyla alakalı ben özellikle Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza, Eskişehir Valimize ve Sağlık İl Müdürümüze, Başhekimimize teşekkür ediyorum” dedi.

Bu durum vatandaşı da memnun etti
İlçede yaşayan vatandaşlar da gelişen bu durum hakkındaki memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaş Aysel Uzun, “Şehit Melih Özcan'ın isminin hastanemize verilmesi bizi gerçekten çok duygulandıran bir şey oldu. Her ana kuzusuna şehitlik nasip olmaz. Benim de evlatlarım var. Bu topraklar için evlatlarımın hepsini ve kendimi şehit vermek için her an hazırım. Çok duygulandım çok sevindim’’ diyerek duygularını aktardı.
Bir diğer vatandaş Ramazan Özküçük ise bu konuda konuşurken, “Şehit Melih Özcan kardeşimizin ismi güzel hastanemize verildi. Öncelikle bununla gurur duyuyoruz, gerçekten bu fikri verenlerden Allah razı olsun. Çok güzel düşünmüşler. Bu hastane ile şehidimizin adı her zaman yaşayacaktır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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