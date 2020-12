Öğretmen öğrencisiyle kafa kafaya verip dezenfektan dolabı yaptı Dezenfektan dolabı korona virüs ve bakterileri ozon ve ultraviyole C segmenti ışığı ile yok ediyor

Eskişehir İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojileri Alanı Öğretmeni Talat Aksu ve 12. sınıf öğrencisi Gökhan Teke tarafından korona virüs ve bakterileri ozon ve ultraviyole C segmenti ışığı ile yok eden dezenfektan dolabı yapıldı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın makamında gerçekleştirilen tanıtıma İnönü Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İnönü İlçe Millî Eğitim Müdürü Muhammed Büyük, İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erol Karameşe ve Makine Teknolojileri Alanı Öğretmeni Talat Aksu katıldı.

Cihaz hakkında Vali Ayyıldız'a bilgi veren Aksu, ozon ve ultraviyole C segmenti ışığı kullanan cihazın kısa sürede Koronavirüs dâhil tüm virüs, mikrop, bakteri, mantar ve istenmeyen her türlü paraziti yok edebildiğini söyledi. Ayrıca bağımsız test ve analiz şirketinde yapılan beş günlük değerlendirme sonucunda da beş dakika gibi kısa bir sürede bu işlemleri gerçekleştirdiğinin tescillendiğini belirtti.



“Üç adet prototip imal edildi”

Aksu, iş yerlerinde çok sayıda insanın dokunduğu dosyalar ve elden ele geçen cihazların su bazlı dezenfektanlarla her zaman temizlenmesinin mümkün olmadığını, bununla ilgi sorunu gidermek adına böyle bir çalışmaya başladıklarını belirtti. Aksu, evrak dezenfektesi için bir dolap, marketler için bantlı sistem dezenfekte tüneli ve giyim mağazaları için 12 askılı dolap olmak üzere üç adet prototip imal edildiğini kaydetti.



“Öğretmenlerimizin ve değerli öğrencilerimizin yanındayız”

Tanıtımın sonunda cihazın yapımında emeği geçenleri tebrik eden Vali Ayyıldız, "Tüm dünyanın ve ülkemizin sağlık açısından zor günler geçirdiği bu dönemde, özellikle de bu alanda fayda sağlayacak bir işe imza atılması mutluluk verici. Her zaman kıymetli öğretmenlerimizin ve değerli öğrencilerimizin yanındayız. Kendilerini tekrar tebrik ediyor ve faydalı çalışmaların her zaman destekçisi olacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

