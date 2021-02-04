Mihalgazi ve Sarıcakaya’daki tarım alanlarında inceleme

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Mihalgazi ve Sarıcaya ilçelerindeki tarımsal işletmeleri yerinde ziyaret etti.

İlk olarak Mihalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret eden Ender Muhammed Gümüş, kurum personeli ile sohbet etti, daha sonra Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'ü ziyaret ederek ilçede gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerle ilgili görüştü. Belediye ile ortaklaşa yürütülen ve ilerde yapılması düşünülen tarımsal projelerle ilgili fikir birliği yapıldı.



Kentin yüzde 90 nane ihtiyacını karşılayanı tek çiftçiyi ziyaret etti

Gümüş, Mihalgazi ilçesinde 2009 yılında İl Müdürlüğü ve İl Özel İdare birlikteliği ile yapılan, şuan özel bir firma tarafından çalıştırılan fide serasını ziyaret ederek yetkililerden serada hangi ürünlerin yetiştirildiği, ürünlerin nerelere pazarlandığı, karşılaşılan sorunlar ve geliştirmek istedikleri konularla ilgili bilgi aldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, otomatik makinalarla viyollere biber ve marul tohumu ekimi gerçekleştirildi. Ardından Akdeniz ürünleri sebze yetiştiriciliği yapan üretici Ali Yaşarmış'a ait serayı yerinde inceledi. 11 da alanda yeşil ve kırmızı lolo, endivyen, tatsio, muzino, kırmızı ve beyaz pancar, kuzukulağı, mini ıspanak, tayn kekik, rozmarin, adaçayı, mini soğan, nane, pazı, karayaprak lahanası yetiştiren İlçenin önder çiftçilerinden Ali Yaşarmış Eskişehir pazarlarının yüzde 90'ının nane ihtiyacını kendisinin karşıladığını ifade etti.



“Bundan sonra tıbbı ve aromatik bitki yetiştiriciliği ön plana çıkarak”

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid19 pandemisinin insan sağlığına etkileri nedeniyle bitkisel ürünlere olan yönelimin arttığını belirten İl Müdürü Gümüş, bundan sonraki süreçte de tıbbı ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin ön plana çıkarak bu alana yapılan yatırımların karlı yatırım olacağını belirtti.



Destek artacak

Mihalgazi ziyaretlerinden sonra Sarıcakaya ilçesine geçen Gümüş, burada da önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personelleriyle bilgi alışverişinde bulundu. İlçedeki sera varlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programıyla arttırılması gerektiğini belirtti.

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam'ı ziyaret eden Gümüş, bundan sonraki süreçte ilçede yapılması planlanan tarımsal projelerde beraber hareket edileceği yönünde fikir birliğine varıldı. Son olarak Sarıcakaya Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat ile yaptığı görüşmede tarım ve hayvancılık konularında istişarelerde bulundu.

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