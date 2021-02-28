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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Odunpazarı Belediyesi'nden rehabilitasyon merkezlerine ziyaret

İHA

Odunpazarı Belediyesi'nden rehabilitasyon merkezlerine ziyaret

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti.
Odunpazarı Belediyesi, rehabilitasyon merkezleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Rehabilitasyon merkezlerini ziyaret eden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeli, rehabilitasyon merkezleri yöneticileri ile buluştu. Engelli bireylerin yaşadıkları sorunlar hakkında rehabilitasyon merkezleri yöneticileri ile sohbet eden personel, covid19 (korona virüs) salgını döneminde rehabilitasyon merkezlerinde yaşanan problemler hakkında notlar aldı. Rehabilitasyon merkezleri yöneticilerinin şikayet ve taleplerini de dinleyen personel, notlar alarak, ilgili birimleri bilgilendirdi.
Odunpazarı Belediyesi’nin rehabilitasyon merkezleri ile irtibat halinde olmaya devam edeceğini belirten Kadın ve Aile Müdürlüğü personeli, rehabilitasyon merkezlerine verdikleri desteğin devam edeceğini kaydetti. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeli, engelli bireyler ile ilgili çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

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