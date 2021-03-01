Eskişehirspor Hatıra Ormanı için imzalar atıldı

Eskişehir Orman Bölge MüdürlüğüOGEMVAK ve Eskişehirspor işbirliği ile Eskişehirspor Hatıra Ormanı kurma projesinde imzalar atıldı.

Taraflar, Eskişehirspor tesislerinde bir araya geldi. Orman Bölge Müdürlüğü adına Bölge Müdürü Recep Temel, Eskişehirspor adına da Kulüp Başkanı Mustafa Akgören protokole imza koydu. Protokole göre, kampanyayı Eskişehirspor yürütecek. Toplanan bağışlar ile Eskişehir il merkezi ve ilçelerinde birden fazla orman kurulacak. Kampanya bedeli bir fidan için 20 lira olacak. Bunun 10 lirası OGEMVAK’a, 10 lirası Eskişehirspor’a gidecek. Kampanyada 1 milyon fidan hedefleniyor.

İmza töreninden sonra bir konuşma yapan Orman Bölge Müdürü Recep Temel, “Bu hatıra ormanı ile Eskişehir’in yeşiline yeşil katacağız. Ayrıca zor bir dönemden geçen Eskişehirspor için de büyük bir destek olacak. İlk fidanları dikeceğimiz Seyitgazi yolundaki hatıra ormanında toprak işlemesine hemen başlıyoruz” dedi.

Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel’in nezdinde Orman Teşkilatına minnettarlığını iletti.

İmza töreninde Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras ve Kulüp Başkan Yardımcısı Fatih Sezer de hazır bulundu.

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