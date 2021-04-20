Kapağı açık bırakılan logar çöple doldu Hem kötü görüntü, hem de yakınındaki oyun parkında oynayan çocuklar için tehlike oluşturuyor

Eskişehir’de insanların yoğun olarak bulunduğu noktada kapağı açık bırakılan logarın içi vatandaşların çöpleri ile doldu.

Eskişehir’in insanların uğrak noktalarından olan Kanlıkavak Parkı girişinde bulunan ve kapağının üzerinde ‘ESKİ’ yazılı derin çukur, sorumsuz vatandaşlarca çöple olduruldu. Enerji içeceği şişeleri, karton kahve kutuları ve naylon poşetleri başta olmak üzere çeşitli çöplerle dolu çukur, parkın güzelliğine yakışmayan görüntüler oluşturuyor. Öte yandan ağzı yarısına kadar açık olan çukurun yanında bulunan beton kapağının kapatılmaması özellikle çukurun yakınındaki oyun parkında oynayan çocuklar için tehlike oluşturuyor. Çocukların yanı sıra parkın girişi olması nedeniyle vatandaşların yolunun üzeri olması, çukura düşme tehlikesi nedeniyle tehlike arz ediyor.

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