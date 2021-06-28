Bekçilerin durdurduğu araçta pompalı tüfek bulundu

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Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan araçta pompalı tüfek bulundu.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçiler, Aşağı Söğütönü mahallesinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde gözle görülür vaziyette bulunan pompalı tüfek ile beraber 19 adet tabanca mermisine el konulurken, sürücüsü hakkında ‘Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem yapıldı.

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