Türk Ocakları Eskişehir Şubesi Gençlik Kolları tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Gençlik Kurultayı, açılış oturumu ile başladı.

‘30. Yılında Türk Cumhuriyetlerinin Dünü, Bugünü, Yarını’ temasıyla çevrimiçi gerçekleştirilen kurultayın açılış oturumunda söz alan Ocak Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal konuşmasında, “11 kilometrekare coğrafi alanda 7 devlet, 9 ayrı muhtar cumhuriyet ve takriben 280 milyon nüfusun Türkçe konuştuğu muazzam bir güçten bahsediyoruz. Türk Dünyasının siyasî, demografik, coğrafi, iktisadî ve kültürel imkânları bugün Türklük âleminin geleceğine dair, dirilişine dair bizlere ümit vermektedir. O bakımdan bu toplantının temasını Türk Cumhuriyetlerinin 30.yılına hasredilmesini manidar buluyor ve kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Kurultayda emeği geçenleri ve bildiri sahiplerini kutladığını dile getiren Türk Ocakları Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal gençlere seslenerek, “Milletimizin tarih boyunca yaşadığı macerayı, tarih şuurunu, Türk Milleti’nin dostları ve düşmanlarını, milletin bütünlüğü ve bölünmezliği konusunda hain davranışlarda bulunanları kesinlikle iyi biliniz, takip ediniz ve doğru bilgilerle kendinizi geleceğe hazırlayınız. Unutmayınız ki, idealizm ve milliyetçilik her yaşta geçerli ve milletlerin geleceği için olmazsa olmazdır ve tarih bu idealistlerden, sizlerden bahsedecektir” dedi.



Kurultayda önemli konulara değinildi

Kurultayın açılış konferansı ise ‘Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye ile İlişkileri’ başlığıyla Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Okan Yeşilot tarafından verildi. Prof. Dr. Yeşilot, Çarlık Rusya’nın Altın Orda mirası üzerine ilerleyişinden başlamak üzere 19. ve 20. yüzyılda Türk Dünyasındaki Rus baskısı ve hâkimiyetine karşı verilen direnişten bahsederek 1991’den itibaren bağımsızlığını kazanan Türk cumhuriyetleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere değindi.



15 bildiri sunuldu

Gençlik Kurultayı’nın ilk gününde Buhara, İdilUral, Bahçesaray ve Batı Trakya isimli oturumlarında 15 bildiri sunuldu. Yarın gerçekleştirilecek Karabağ ve Kerkük oturumlarında da 8 bildiri sunulacağı ve ardından Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat’ın başkanlığında yapılacak değerlendirme oturumunda İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kürşat Yıldırım ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Oktay Berber’in değerlendirmeleriyle VIII. Gençlik Kurultayı’nın sona ereceği belirtildi.

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