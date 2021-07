Eskişehir’de yaşayan 11 yaşındaki Irak Türkmeni Ahmet, karne günü ardından birçok gün yaptığı gibi sokaklarda simit satmaya çıkarak bir yaz boyu devam edecek olan zorlu hayatına başladı.

Ailesiyle birlikte Eskişehir’de yaşayan Ahmet Abdulhadi, akaryakıt istasyonunda çalışan bir babanın 6 çocuğundan birisi. Yaklaşık 4 yıl önce Türkiye’ye gelen Ahmet, ailesine destek olabilmek için 3 yıldır sokaklarda simit satıyor. 20202021 eğitim öğretim yılının bittiği gün simitlerini koyduğu kovasını alıp işinin başına koştu. Yaşıtları karne heyecanı yaşarken, Ahmet dışarda hayat mücadelesi vermeye devam ediyor. Günlük olarak kazandığı 2530 lirayla ailesine destek olan Ahmet, tüm türlü zorluklara alıştığını söylüyor.



“Karnemi aldıktan sonra çıktım çalışıyorum”

Yüzbinlerce çocuk gibi karnesine baktıktan hemen sonra sokaklardaki işine dönen Ahmet, altıncı sınıfa geçti. Yazın her gün, kışın ise soğuk olmayan günlerde simit sattığını söyleyen 11 yaşındaki Ahmet Abdulhadi hayatını şu şekilde anlattı:

“Irak Türkmeniyim. 4 yıl önce Türkiye’ye geldik. Simit satıyorum. Ekmek parası kazanıyorum. Günde 20 tane simit satıyorum. Karnemi teşekkür belgesiyle birlikte aldım. Karnemi aldıktan sonra çıktım çalışıyorum. Her gün çalışıyorum. Babam benzinlikte çalışıyor. Biz 6 kardeşiz. İkimiz çalışıyoruz. Çalışmaya alıştım, 3 yıldır simit satıyorum. Günlük 2530 lira kazanıyorum. Kışın da satıyorum. Hava soğuk olduğunda çalışmıyorum, ama yazın her gün çalışıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.