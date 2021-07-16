Ayakkabıcılarda bayram yoğunluğu İşler gibi geçen yıla göre ayakkabı fiyatları da arttı

Eskişehir’de bayrama sayılı günler kala ayakkabı satan esnaf, uzun bir aradan sonra gördükleri yoğun ilgiden memnun.

Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yaklaşan Kurban Bayramı'nın önceki Ramazan Bayramı'na göre daha hareketli geçmesi Eskişehir’deki ayakkabıcı esnafını mutlu etti. Bu dönem kadınlar daha çok topuklu ayakkabıyı ilgi gösterirken erkeklerin ise spor ayakkabıları tercih ettiği belirtiliyor.

Eskişehir’de 13 senedir ayakkabı satan Hüseyin Samet Güven, Kurban Bayramı kısıtlamasız geçeceği için işlerinin arttığını söyledi. Ayakkabılara gelen zamlara da değinen Güven, “Bayram yoğunluğu başladı, bir haftadır işlerimiz arttı. Ayakkabı satışlarımız geçen haftalara göre yüzde 4050 civarı artmış durumda. Bu bayram kısıtlamasız geçeceği için diğer bayramlara göre işlerimiz daha iyi oldu. Genelde kadınlar küçük topuklu ayakkabıları tercih ederken, erkekler ise daha çok spor ayakkabıları tercih ediyorlar. Fiyatlar ise geçen seneye göre yüzde 40 arttı. Örneğin geçen yıl 100 liraya sattığımız ayakkabıyı şu an 140 lira civarında satıyoruz. Her şeye zam geldiği gibi ayakkabılara da geldi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.