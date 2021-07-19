Yollarda ek trafik önlemleri Trafik birimleri dışından personel takviyesi ile oluşan 35 ekipte 754 personel görev yapıyor

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, bayram öncesi çevre karayollarında 754 personelin görev yapması ile ek denetimler ve bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek ve kazaların önlenmesi amacı çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda 1426 Temmuz tarihleri arasında ek tedbirler alındı. Trafik birimleri dışından da personel takviyesi yapılarak her gün 35 ekip olmak kaydıyla toplamda 754 personel görev yapıyor. Dün itibariyle 7 bin 669 araç ve sürücü kontrol edilerek bilgilendirici broşür dağıtımı yapıldı.

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