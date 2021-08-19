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Sıcakta susuz kalmak pıhtıya neden olabilir İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Aydemir Efelerli: “Hareketsiz çalışan kişiler ve gebelerde pıhtı görülebilir”

İHA

Sıcakta susuz kalmak pıhtıya neden olabilir İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Aydemir Efelerli: “Hareketsiz çalışan kişiler ve gebelerde pıhtı görülebilir”

Acıbadem Eskişehir Hastanesi İç Hatalıkları Uzmanı Dr. Burcu Aydemir Efelerli, yaz aylarında hareketsiz çalışanlar ve hamilelerde su tüketimine dikkat edilmemesi halinde kalp, beyin ve akciğerlerde pıhtı oluşabileceğine dikkat çekerek, uyarılarda bulundu.
Güneşin tepede ve sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıktığı yaz aylarında su tüketimi hayati önem taşıyor. Sıcak havalarda vücut terleme nedeniyle de yoğun su kaybediyor. Uzmanlar, özellikle sıcak yaz aylarında günlük en az 810 bardak su tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Yüksek sıcaklıkta hareketsiz çalışanlar ve hamilelerin daha büyük risk altında olduğuna değinen Acıbadem Eskişehir Hastanesi İç Hatalıkları Uzmanı Dr. Burcu Aydemir Efelerli, bu gruptakilerin su dengesine daha çok dikkat etmesi gerektiğini belirtti.
“Hareketsiz çalışan kişiler ve gebelerde pıhtı görülebilir”
Sıcak havalarda susuz kalmanın beyin, akciğer ve kalpte pıhtı atmasına neden olabileceğinin altını çizen Dr. Burcu Aydemir Efelerli, “Sıcak havalarda kalp, tansiyon ve beyinle ilgili hastalık yaşayanların dikkat etmesi gerekiyor. Güneşin vücuda en büyük olumsuz etkisi, vücuttaki su düzeninin bozulmasına yol açması. Güneşin olduğu alanlarda su kaybı olduğunda ve ağızdan su alımıyla desteklenmediğinde, tansiyonda ani düşmeler meydana gelebilir. Vücutta pıhtıya neden olabilir. Sıvı kaybı olduğunda oluşan pıhtı; beyinde serebrovasküler olaya sebep olabilir. Bu pıhtı akciğere ya da kalbe de gidebilir. Sıcaklık nedeniyle pıhtı oluşması hareketsiz çalışan kişiler ve gebelerde görülebilir. Dolayısıyla özellikle yaz aylarında, idrar çıkışı varsa sıvı alımına günde en az 810 su bardağı olacak şekilde dikkat etmek gerekir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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