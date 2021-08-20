Odunpazarı’ndan özel gereksinimli bireyler için dans etkinlikleri

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, özel gereksinimli bireylere yönelik düzenlenen etkinliklere, Yenikent Mahallesi Seramik Park’ta bulunan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam ediliyor.

Engelsiz bir Odunpazarı için çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için gerçekleştirdiği etkinliklere Yenikent Mahallesi Seramik Park’ta bulunan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam ediyor. Özel gereksinimli bireylerin bir araya gelerek sosyalleşmesi, iletişim kurabilmesi, fiziksel gelişimlerinin sağlanması, bireysel becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmesi için çalışmalar yapan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, çeşitli alanlarda atölye çalışmaları düzenliyor.

Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde her hafta Cuma günü 13.3015.00 arasında özel gereksinimli bireylere yönelik modern dans ve halk dans etkinlileri düzenleniyor. Alanında uzman dans hocaları tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, özel gereksinimli bireylerin fiziksel aktivitelerini arttırarak daha rahat hareket edebilmesini sağlamak, paylaşmayı ve dayanışmayı arttırmak hedefleniyor.

Etkinliklere katılmak veya çalışmalar hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Yenikent Mahallesi Nejdet Yıldırım Sokak Seramik Park’ta bulunan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’ne gelerek veya 0 222 227 86 38 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilecekleri ifade edildi.

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