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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağustos ayındaki trafik kazalarında 301 kişi hayatını kaybetti

DHA

Ağustos ayındaki trafik kazalarında 301 kişi hayatını kaybetti


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, ağustos ayında yurt genelinde 238´i ölümlü, 20 bin 212´si yaralanmalı toplam 43 bin 199 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 301 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 639 kişi de yaralandı. Yılbaşından bu yana meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise 1543´e yükseldi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ağustos ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı. Ağustos ayında yurt genelinde 238´i ölümlü, 20 bin 212´si yaralamalı, 22 bin 749´u hasarlı olmak üzere toplam 43 bin 199 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 31 bin 639 kişi yaralanırken, 301 kişi de kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazaların 16 bin 777'sinde otomobil, 5 bin 995'inde motosiklet, 4 bin 806´sında ise kamyonetler yer aldı. Ayrıca kazalardan 6 bin 729´u yandan çarpma olarak meydana gelirken, bunu yoldan çıkma ile devrilme kazaları takip etti. Türkiye´de son 8 ayda trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1543´e yükseldi.
İSTANBUL´DA 2 BİN 209 KAZADA 11 KİŞİ ÖLDÜ
Ağustos ayında kazaların en çok meydana geldiği il ise İstanbul oldu. İstanbul'da 2 bin 209 kaza meydana gelirken, bu kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 825 kişi de yaralandı. İstanbul´u en çok kaza ile Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az kaza olan şehirler ise Tunceli 19, Bayburt ve Ardahan 22 kaza olarak sıralandı. Balıkesir´de 14´ü devrilen otobüs kazasında olmak üzere ağustos ayında 23 kişi, Manisa´da 19, İzmir´de 16, Konya´da 15 ve Antalya ise 12 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti.
109 BİN ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, ağustos ayında 18 bin 327´si 'alkollü araç kullanmak'tan toplam 1 milyon 438 bin 311 trafik cezası uygulanırken, 109 bin 336 araç ise trafikten menedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-09-20 12:07:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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