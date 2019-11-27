Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri ve beraberindekiler, 24 Kasım'daki olağanüstü kongrede başkanlığı seçilen Mustafa Akören ve yönetim kurulu üyelerini, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde ziyaret etti.

Akören, Diri ve siyah-kırmızılı taraftarların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kombine bilet fiyatlarıyla ilgili çalışma yaptıklarını anlatan Akgören, "VIP kombine fiyatlarında indirime gidildi. VIP kombine biletler 300 liradan kulübümüzden satışa sunuldu." dedi.

Diri de Eskişehirspor Taraftarlar Birliği olarak 2020 yılının üye aidatlarını kulübe destek olmak için şimdiden ödediklerini aktardı.

Akören'e, VIP kombine biletlerini 300 liraya indirmesinden dolayı teşekkür eden Diri, "20 arkadaşımız, gitmeyeceği halde kulübe destek olmak amacıyla VIP kombinesi aldı. Tüm taraftarımızın da aynı hassasiyeti göstererek 300 lira olan VIP kombinelerimizi tüketmeye davet ediyoruz." diye konuştu.