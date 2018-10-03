Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 109. bölümle 2 Eylül Salı günü ekrana geldi. Dizinin izleyicileri 110. bölümde yaşanacakları araştırıyor. Peki; gelecek bölümde yani Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 110. bölümde neler yaşanacağını merak ediyorlar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü yani 109. bölümüyle geçtiğimiz akşam saat 20.00'de ATV'de ekrana geldi. Dizinin son bölümün ardından "EDHO 110. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Hemen belirtelim ki EDHO 110. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EDHO 109. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır Çakırbeyli mallarının çalınmasının karşılığını anında vermiş, yüzleşmek istediği asıl düşmanlarını ortaya çıkarabilmek adına piyonunu öldürmüştür. Bu eylemiyle çok geçmeden amacına ulaşır ve Mossad'ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir.

Hızır'ın bu hamlesini doğru bulmayan Ünal ve Davut, sokakların savaş alanına döneceğinden endişe duyarlar. Alparslan ile görüşen gizli istihbarat da Çakırbeylilerin Mossad'ın radarına girdiğini söyleyerek bu endişelerin yerinde olduğunu kanıtlar. Nitekim uyarılarda bulunan herkes haklı çıkar. Muzi yüzünü gösterir göstermez, Çakırbeylilerin koruyucusu olan Alparslan'ı hedefe koyar.

İzzet de Hızır'ın dostlarını, yeni ortaklıklar sunarak yanına çekmeye çalışmaktadır. İlk sapakta Tufan'ın dostlarını satacağını düşünen Tipi, olası düşmanlıkları bir an önce engelleme taraftarıdır. Her ne kadar bu fikrini dile getirse de Hızır onu ciddiye almaz. Diğer tarafta Muzi ile anlaşmak üzere masaya oturan Tufan'ın ise Tipi'nin bilmediği planları vardır.

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