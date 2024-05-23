Eşlerin günlük mücadeleleri: 15 kişi evlilikteki eğlenceli anları paylaştı!
Aile yaşamı peri masallarında göründüğü kadar pembe olmayabilir. Evliliklerin temelinde uzlaşılan konular kadar anlaşılamayan noktalar da vardır ve bunlar bazen oldukça komik olabilir. 15 kişi bir sosyal medya platformunda evliliklerinde yaşadıkları komik anları paylaştı. İşte detaylar!
Evlilik, iki insanın hayatlarını birleştirdiği bir yolculuk ve bu yolculukta hem zorluklar hem de kahkahalar var. Her gün karşılaşılan küçük aksilikler, beklenmedik durumlar ve komik anılar, evlilikleri daha da özel kılıyor. 15 çift, evliliklerindeki komik ve unutulmaz anıları paylaştı. İşte o anlar!
1. "Kocam mutfağı 'temizlediğini' iddia ediyor."
2. "Plastiğin kokusunu aldım. Spagetti için fırını önceden ısıtmıştı ve mama sandalyesi tepsisinin orada olduğunu unutmuştu."
3. "Eşimin muzlarımızı taze tutmak için üzerine taktığı bu küçük tek boynuzlu şapka."
4. "Karım kapıda birden fazla ayakkabı bıraktığımda çok sinirleniyor. Peki bilin bakalım kapıdaki bu ayakkabılar kimin?"
5. "Kocam dürümümün tadına bakmak istedi."
6. "Ekmeği kocamdan önce ben açmazsam o paketi bu şekilde açıyor. Ortasından yırtıyor ve bu şekilde bırakıyor. Onu seviyorum ama kim böyle bir şey yapar? Bayat ekmek seven biri mi?"
7. "Kocam bu pizzanın yanmadığını düşünüyor. 'Kömür olmadıysa yanmamıştır, yine de yerim.' dedi."
8. "Karım pastayı bir canavar gibi yiyor."
9. "Kocam kullandıktan sonra dökme demir tavamızı nasıl mı bırakıyor? Asla temizleme zahmetine girmiyor!"
10. "Eşim mutlu fındıklı kekin üstünü yedi. Sadece üstünü."
11. "50 yıllık evliliklerinde annem ve babam en sonunda tuvalet kağının duvarda mı yoksa ayakta mı olacağına karar verdi."
12. "Kocam donutları bu şekilde yiyor."
13. "Karım çekirdek çöplerini arabamızın kapı kolunda biriktiriyor."
14. "Karım mandalina soyma şeklimin tuhaf olduğunu düşünüyor. Birisi bana deli olmadığımı söyleyebilir mi?"