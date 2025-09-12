Habertürk
        Espiye'de şehitler için anma programı | Son dakika haberleri

        Espiye'de şehitler için anma programı düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde şehitler için anma programı organize edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 19:09 Güncelleme: 12.09.2025 - 19:09
        Espiye'de şehitler için anma programı
        Siirt'te 1996 yılında şehit olan Ahmet Kesgin ve 1992'de Hakkari'de şehit düşen Özgün Özdemir için Giresun'un Espiye ilçesindeki Merkez Cami'de Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Program kapsamında katılımcılar şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

        Programa şehit ailelerinin yanı sıra Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Jandarma Komutanı Üsteğmen Kubilay Bayındır, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        #giresun haberleri
        #şehit olan Ahmet Kesgin
        #şehit Özgün Özdemir
