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HaberlerMagazinEsra Dermancıoğlu ve takipçisi arasında 'göğüs' polemiği - Magazin haberleri
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Esra Dermancıoğlu ve takipçisi arasında 'göğüs' polemiği

Karantina sürecinde yaptığı paylaşımlarla takipçilerini güldüren oyuncu Esra Dermancıoğlu göğüsleriyle ilgili gelen bir yoruma tepkisiz kalmadı

Esra Dermancıoğlu ve takipçisi arasında 'göğüs' polemiği - Magazin haberleri

Geçtiğimiz günlerde 52 yaşına basan Esra Dermancıoğlu yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Dermancıoğlu fotoğrafına "Oyunculuk karakterin bedenini aramaktan başlar..." notunu düştü. Bir takipçisi ise ünlü oyuncunun göğüsleriyle ilgili bir yorumda bulundu.

Dermancıoğlu'na takipçisi "İyi karakter verilecek olsa ilk yapacağınız şey meme estetiği gibi duruyor" dedi.

Ünlü oyuncu takipçinin bu yorumuna "Evet ya da kötü insanların memeleri sarkık iyi insanların memeleri hep dik şey gibi bazı insanların beyinleri küçük bazılarının büyük gibi di mi?" yanıtını verdi.

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