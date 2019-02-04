Adana'da burnundaki eti aldırmak için ameliyat olan Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü öğrencisi Leyla Sönmez, hayatını kaybetti.

24 yaşındaki Sönmez, 29 Ocak 2019'da burnundaki eti aldırmak ve daha estetik bir burna sahip olmak için Adana'da özel bir hastaneye başvurdu. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. M.S.A tarafından ameliyat edilen genç kız, ameliyat sonrası rahatsızlandı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılan Sönmez'in duran kalbi tekrar çalıştırıldı, iç organları hasar gördü. Komaya giren genç kız beş günlük yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.

BURUN AMELİYATLARI RİSKLİ Mİ?

Burun ameliyatlarında risk oranı hakkında Habertürk'e konuşan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Bağhaki, "Burun ameliyatından sonra ölüm oranı yok denecek kadar azdır. Çok nadir olan bir durumdur. Ama bunun neden kaynaklandığını anlamak için tıbbi bir inceleme yapılması gerekir. Bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil" dedi.

Doç. Dr. Bağhaki, "Rinoplasti adı verilen burun ameliyatı genel anestezi altında yapılan bir ameliyat. Genel anestezi alabilecek sağlık durumunda olması gerekir. Ameliyat esnasında yapılan cerrahi müdahalelere bağlı ölüm yok denecek kadar azdır. Altta mutlaka hastanın bir sebebinin olması lazım. Pıhtılaşma bozukluğu, o dönemde kullanılmış ilaç ve bunun hekimle paylaşılmamış olması ya da hekimin bunu sormamış olması da bazen kanama pıhtılaşma bozukluklarının atlanması anlamına geliyor" diye konuştu.

AMELİYAT ÖNCESİ HASTALAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Doç. Dr. Semih Bağhaki, "Hastanın geçmiş ve güncel sağlık durumunu hekimiyle paylaşması gerekir. Doktorların da sağlıklı bir ön değerlendirme yapması icap eder. Kullanılan ilaçlar, daha önce geçirilen hastalıklar ve ameliyatların açıkça belirtilmesi gerekir. Kullanılan birtakım bitkisel ilaçlar ya da günlük hayatta kullandığımız çaylar da kanama pıhtılaşma durumunu değiştirir. Günlük hayatta bilmediğimiz ama cerrahi esnasında durumu çok değiştirebilecek nedenler ortaya koyar. Tüm bunların ameliyat öncesinde sağlıklı bir şekilde konuşulması gerekir. Çok çok güvenli olan bu ameliyatların trajik sonlanmaması için bu ön hazırlığın iyi yapılması gerekir" açıklamasında bulundu.