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Salgın nedeniyle ertelemeli olarak 10 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada D Grubu maçları, Londra'daki Wembley ile Glasgow'daki Hampden Park statlarında oynanacak.

EURO 2020'ye ev sahipliği yapan ülkeler arasında da yer alan İngiltere, turnuvadaki tecrübesi ve seyirci avantajıyla grubun favorisi konumunda bulunuyor.

İNGİLTERE'DE VARDY KADROYA ALINMADI

Bu yıl 10. kez katıldığı şampiyonanın tecrübeli takımları arasında yer alan ve en iyi derecesine 1968 yılında ettiği üçüncülükle ulaşan İngiltere'nin yıldız oyuncularından Leicester City'de forma giyen Jamie Vardy, şampiyonada aday kadroya bile çağrılmadı. Aday kadroda yer alan Liverpoollu yıldız Trent Alexander-Arnold ise yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Elemelerde A Grubu'nu 7 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider unvanıyla tamamlayan İngiltere, bu maçlarda rakip ağları 37 kez sarsarken, kalesinde sadece 6 gol gördü.

Elemelerde 12 gole imza atan Tottenham'da forma giyen Harry Kane, bu şampiyonada teknik direktör Gareth Southgate'ın en güvendiği isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Son katıldığı EURO 2016'ya son 16 turunda İzlanda'ya 2-1 yenilerek veda eden İngiltere'nin bu şampiyonada öne çıkması beklenen diğer yıldız oyuncusu olarak Jadon Sancho görülüyor. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Borussia Dortmund'da son yıllarda gösterdiği istikrarlı performansla dikkati çekti.

İngiltere'nin EURO 2020 kadrosu şöyle:

Kaleci: Dean Henderson (Manchester United),Sam Johnstone (West Bromwich Albion),Jordan Pickford (Everton).

Defans: Ben Chilwell (Chelsea),Conor Coady (Wolverhampton Wanderers),Reece James (Chelsea),Harry Maguire (Manchester United),Tyrone Mings (Aston Villa),Luke Shaw (Manchester United),John Stones (Manchester City),Kieran Trippier (Atletico Madrid),Kyle Walker (Manchester City).

Orta saha: Jude Bellingham (Borussia Dortmund),Phil Foden (Manchester City),Jack Grealish (Aston Villa),Jordan Henderson (Liverpool),Mason Mount (Chelsea),Kalvin Phillips (Leeds United),Declan Rice (West Ham United),Bukayo Saka (Arsenal),Jadon Sancho (Borussia Dortmund).

Forvet: Dominic Calvert-Lewin (Everton),Harry Kane (Tottenham),Marcus Rashford (Manchester United),Raheem Sterling (Manchester City).

HIRVATİSTAN'IN EN İYİ DERECESİ ÇEYREK FİNAL

Elemelerde E Grubu'nu 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilginin ardından lider tamamlayarak EURO 2020 vizesi alan Hırvatistan, turnuvadaki en iyi derecelerine ise 1996 ve 2008'deki şampiyonalarda çeyrek finale kalarak ulaştı.

Son katıldığı 2016'daki turnuvaya Portekiz'e 1-0 yenilerek son 16 turunda veda eden Hırvatistan'ın Real Madrid'de forma giyen tecrübeli yıldızı Luka Modric, bu turnuvada da takımının en önemli kozu olacak.

Hırvatistan'ın diğer öne çıkan oyuncuları arasında, elemelerde 4 kez ağları sarsan Dinamo Zagrebli Bruno Petkovic, Wolfsburg'da forma giyen 22 yaşındaki genç yetenek Josip Brekalo ve Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida yer alıyor.

Şampiyonada 6. kez yer alacak Hırvatistan'ı 2017'den beri çalıştıran Hırvat teknik adam Zlatko Dalic, takımını 2018 FIFA Dünya Kupası'nda finale kadar çıkarmıştı.

Hırvatistan'ın EURO 2020 kadrosu şöyle:

Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb),Lovre Kalinic (Hajduk Split),Simon Sluga (Luton).

Defans: Borna Barisic(Rangers),Domagoj Bradaric (Lille),Duje Caleta-Car (Olympique Marsilya),Josko Gvardiol (Leipzig),Josip Juranovic (Legia Varşova),Dejan Lovren (Zenit),Mile Skoric (Osijek),Domagoj Vida (Beşiktaş),Sime Vrsaljko (Atletico Madrid).

Orta saha: Mateo Kovacic (Chelsea),Luka Modric (Real Madrid),Marcelo Brozovic (Inter),Milan Badelj (Genoa),Nikola Vlasic (CSKA Moskova),Mario Pasalic (Atalanta),Ivan Perisic (Inter),Mislav Orsic (Dinamo Zagreb),Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb).

Forvet: Josip Brekalo (Wolfsburg),Ante Budimir (Osasuna),Andrej Kramaric (Hoffenheim),Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb),Ante Rebic (Milan).

İSKOÇYA 3. KEZ TURNUVADA YER ALACAK

Teknik direktörlüğünü Chelseali eski futbolcu Steve Clarke'ın üstlendiği turnuvaya ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alan İskoçya, tarihinde üçüncü kez şampiyonada boy gösterecek.

Elemelerde I Grubu'nu 5'er galibiyet ve mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, play-off'larda İsrail ve Sırbistan'ı normal süresi eşitlikle sona eren maçların ardından penaltılar sonucunda eleyerek EURO 2020 vizesi aldı.

Daha önce katıldığı 1992 ve 1996'daki şampiyonalara grup aşamasında veda eden İskoçya'nın öne çıkan oyuncuları arasında, elemelerde 7 kez ağları sarsan Aston Villalı John McGinn ile Queens Park Rangerslı Lyndon Dykes bulunuyor.

İskoçya'nın EURO 2020 kadrosu şöyle:

Kaleci: Craig Gordon (Heart of Midlothian),David Marshall (Derby County),Jon McLaughlin (Rangers)

Defans: Liam Cooper (Leeds United),Declan Gallagher (Motherwell),Grant Hanley (Norwich City),Jack Hendry (Celtic),Scott McKenna (Nottingham Forest),Stephen O'Donnell (Motherwell),Nathan Patterson (Rangers),Andy Robertson (Liverpool),Greg Taylor (Celtic),Kieran Tierney (Arsenal)

Orta saha: Stuart Armstrong (Southampton),Ryan Christie (Celtic),John Fleck (Sheffield United),James Forrest (Celtic),Ryan Fraser (Newcastle United),Billy Gilmour (Chelsea),John McGinn (Aston Villa),Callum McGregor (Celtic),Scott McTominay (Manchester United),David Turnbull (Celtic)

Forvet: Che Adams (Southampton),Lyndon Dykes (Queens Park Rangers),Kevin Nisbet (Hibernian).

ÇEKYA ÜST ÜSTE 7. KEZ KATILIYOR

1976'da Çekoslovakya döneminde katıldığı şampiyonada kupaya uzanarak en başarılı derecesine ulaşan Çekya, elemelerde 5 galibiyet ve 3 yenilgi alarak İngiltere'nin ardından A Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve şampiyonaya katılma hakkı elde etti.

EURO 2016'ya grup aşamasında veda eden Çekya, 10. kez katılacağı şampiyonada üst üste 7. kez yer alacak.

Çekya liginde en çok maça çıkan teknik direktör unvanının sahibi Jaroslav Silhavy'nin 2018 yılından bu yana çalıştırdığı Çekya'nın öne çıkan oyuncuları arasında orta sahada görev alan West Ham Unitedlı Tomas Soucek ve Hertha Berlin'de forma giyen Vladimir Darida yer alıyor.

Çekya'nın turnuvadaki kadrosu şöyle:

Kaleci: Tomas Vaclik (Sevilla),Jiri Pavlenka (Werder Bremen),Ales Mandous (Olomouc)

Defans: Vladimir Coufal (West Ham United),Pavel Kaderabek (Hoffenheim),Ondrej Celustka (Sparta Prag),Tomas Kalas (Bristol City),David Zima (Slavia Prag),Ales Mateju (Brescia),Jan Boril (Slavia Prag),Jakub Brabec (Viktoria Plzen),Tomas Holes (Slavia Prag).

Orta saha: Lukas Masopust (Slavia Prag),Vladimir Darida (Hertha Berlin),Tomas Soucek (West Ham United),Antonin Barak (Verona),Alex Kral (Spartak Moskova),Petr Sevcik (Slavia Prag),Jakub Jankto (Sampdoria),Jakub Pesek (Sparta Prag),Michal Sadilek (Liberec).

Forvet: Adam Hlozek (Sparta Prag),Patrik Schick (Bayer Leverkusen),Michael Krmencik (PAOK),Matej Vydra (Burnley),Tomas Pekhart (Legia).

- Maç takvimi

13 Haziran (TSİ: 16.00): İngiltere-Hırvatistan (Wembley Stadı - Londra)

14 Haziran (TSİ: 16.00): İskoçya-Çekya (Hampden Park - Glasgow)

18 Haziran (TSİ: 19.00): Hırvatistan-Çekya (Hampden Park - Glasgow)

18 Haziran (TSİ: 22.00): İngiltere-İskoçya (Wembley Stadı - Londra)

22 Haziran (TSİ: 22.00): Çekya-İngiltere (Wembley Stadı - Londra)

22 Haziran (TSİ: 22.00): Hırvatistan-İskoçya (Hampden Park - Glasgow)