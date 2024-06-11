EURO 2024 B Grubu: Arnavutluk'u tanıyalım!

Dünya futbolunda son yıllarda yükselişe geçen ülkeler arasında yer alan Arnavutluk, EURO 2024'te sürpriz kovalayacak.

B Grubu'nda İspanya, Hırvatistan ve İtalya ile mücadele edecek kırmızı-siyahlıların kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ EURO 2024 elemelerinde Polonya ve Çekya'nın yer aldığı E Grubu'nda mücadele eden Arnavutluk, önemli bir başarıya imza atarak grubunu lider tamamladı. Brezilyalı teknik adam Sylvinho yönetiminde gruplara deplasmanda Polonya mağlubiyetiyle başlayan Arnavutluk, daha sonra oynadığı 7 maçta ise yenilmedi. REKLAM Söz konusu süreçte 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan kırmızı-siyahlılar, 15 puanla grubunu lider tamamlayarak şampiyonaya 2. kez katılma hakkı kazandı. Arnavutluk, grubunda 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü. Kırmızı-siyahlı ekibin elemelerde aldığı sonuçlar şöyle: Polonya-Arnavutluk: 1-0 Arnavutluk-Moldova: 2-0 Faroe Adaları-Arnavutluk: 1-3 Çekya-Arnavutluk: 1-1 Arnavutluk-Polonya: 2-0 Arnavutluk-Çekya: 3-0 Moldova-Arnavutluk: 1-1 Arnavutluk-Faroe Adaları: 0-0