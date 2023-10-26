Euroleague'den Dubai açılımı: Takım sayısı artabilir! Uzun süredir Euroleague pazarına girmeye çalışan Dubai ile ilgile yeni gelişmeler yaşanıyor. İlk kez bir Dubai takımın EuroLeague'e katılımında Paris Basketbol ve London Lions'un önünde yer aldığı ifade ediliyor. İşte detaylar...

Euroleague yönetimi iki yeni takımın turnuvaya dahil edilmesi için şartları zorluyor. Paris Basketbol ve Dubai'den bir takımın Euroleague'e girmesi an meselesi.

Euroleague'in güçlü şehirlere sahip olma arzusu Fransa'nın başkenti Paris'i devreye sokmak için en büyük nedenlerden biri. Paris Basketbol bu sene EuroCup'ta mücadele ediyor ve bütçesi şimdiden 9 milyon euro'yu aşmış durumda.

EUROLEAGUE TAKIMLARININ ENDİŞESİ: MESAFE Eurolegue yönetimi Dubai'den bir takımın dahil edilmesi için kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor. Görüşmelerdeki en büyük handikap ise 'mesafe'. Dubai, mesafe olarak Madrid ve Kaunas'a sekiz saat, Berlin'e neredeyse yedi saat uzaklıkta. Dubai'ye 5 saat uzaklıktaki şehirler ise Belgrad, Atina ve İstanbul. REKLAM AVANTAJ: PARA! Birleşik Arap Emirlikleri ve Euroleague projesinde en önemli etken para. Dubai, takımlarından birinin lige dahil olması durumunda senelik 50 milyon euro gibi bir bütçeyi turnuvaya dahil edecek.

FINAL FOUR DUBAI'DE OYNANABİLİR! Şartlar kabul edilirse Dubai bir takımını lige sokmanın dışında 2025 ile 2029 Final Four organizasyonlarını Dubai’de düzenlemeyi talep ediyor. Öte yandan anlaşmaya varıldığı senaryoda 2024-25 sezonunun sonunda Turkish Airlines ile olan isim sponsorluğu anlaşmasının bittikten sonra ligin Emirates Airlines EuroLeague olarak yoluna devam etmesi gündemde. Dubai tarafının, EuroLeague’e dahil olduğu takdirde Orta Doğu pazarından önemli sponsorlukları da beraberinde getirebileceği ifade ediliyor. EUROLEAGUE HİSSEDARLARI İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜ Turkish Airlines EuroLeague yönetimi ve ligin hissedar kulüpleri 24 Ekim Salı günü İstanbul’da bir araya geldiler. İsrail ve Filistin arasında yaşananlar ise gündemi toplatının gündemini tamamen değiştirdi. Maccabi Tel Aviv‘in ligdeki geleceği, sezonun kalan kısmında maçlarını nerede oynayacağı toplantının ana gündemi haline geldi. Toplantının sonunda ise Maccabi'nin sezonun kalan kısmında iç saha maçlarını Sırbistan’ın Belgrad kentinde bulunan Aleksandar Nikolic Hall’da oynaması kararlaştırıldı.