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Antik kentteki kazıların bu yıl yurt içi ve dışından katılan 25 öğrenci ve akademisyenlerin destekleri ile devam ettiğini belirten Kızıl, tarihi alanda temizlik ve belgeleme çalışmalarının devam ettiğini anlattı. Kızıl, kentteki agoranın, Anadolu'da iyi korunmuş, bütün çağlarıyla izlenebilen ender eserlerden olduğuna işaret etti.