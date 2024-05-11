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        Haberler Dünyadan Eurovision, Hollanda'yı diskalifiye etti! İsrail detayı... - Magazin haberleri

        Eurovision, Hollanda'yı diskalifiye etti

        2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda finale saatler kala Hollanda'yı temsil eden Joost Klein'ın yarışmadan diskalifiye edildiği duyuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:30
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        Eurovision Şarkı Yarışması'nın organizatörlerince yapılan açıklamada, Hollandalı temsilci Joost Klein'ın, bir ekip üyesine yönelik davranışının "yarışma kurallarının ihlali" olarak değerlendirildiği belirtildi.

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        Joost Klein'ın final yarışmasından diskalifiye edildiği bildirilen açıklamada, "Yarışmadaki tüm personel için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıyız" ifadesi kullanıldı.

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        KLEIN, İSRAİL'İN YARIŞMAYA KATILMASINI SORGULAMIŞTI

        İsveç'in Malmö kentinde yapılacak final yarışması öncesi dün düzenlenen basın toplantısında, İsrailli temsilci Eden Golan'a, Polonyalı bir gazeteci; "Etkinliğe katılarak diğer katılımcılar için bir güvenlik riskine neden olduğunu düşünüp düşünmediği" sorusunu yöneltmişti.

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        Bunun üzerine İsveçli sunucu Jovan Radomir'in hemen araya girerek Eden Golan'a "soruya cevap vermek zorunda olmadığını" söylemiş ve Hollandalı temsilci Joost Klein da yüksek sesle "Neden olmasın?" ifadesini kullanmıştı.

        Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden sanatçılar, "Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes" çağrısı yapmıştı.

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        Avrupa'nın birçok ülkesinden farklı kesimler, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan men edilmesi çağrısında bulunmuştu.

        Yarışmanın finali, bu akşam saat 21.00'de başlayacak.

        #hollanda
        #eurovision
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