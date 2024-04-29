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        Ev arkadaşını tüfekle öldürdü

        Kırklareli'nde tüfekle öldürülmüş halde sazlık alanda bulunan 61 yaşındaki Remzi Akalp'i ev arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 10:04 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:07
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        Ev arkadaşını tüfekle öldürdü
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        Kırklareli'nde ev arkadaşını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan S.T. (33) adliyeye gönderildi.

        Zanlı sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Kavaklı beldesinde yaşayan Remzi Akalp'tan (61) haber alamayan yakınları 24 Nisan Çarşamba günü jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuş ve arama çalışmaları başlatılmıştı.

        Ekipler 27 Nisan Cumartesi günü Gazcılar mevkisindeki sazlık alanda Akalp'in tüfekle öldürülmüş halde cesedine ulaşmış, olaya ilişkin Akalp'in ev arkadaşı S.T. (33) gözaltına alınmıştı.

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        #cinayet
        #KIRKLARELİ
        #tutuklama
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