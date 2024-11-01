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        Haberler Bilgi Ekonomi Evde bakım maaşı kasım ödeme tarihleri 2024: Bu ay evde bakım maaşı ne zaman yatacak, kasım ayı ödemeleri yattı mı?

        Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi

        Evde bakım maaşları yatan iller listesi sorgulanmaya başlandı. Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi kişilere verilen destek ödemesininin yattığı illere ilişkin araştırmalar kasım ayına girilmesiyle hız kazandı. Peki, kasım ayı evde bakım maaşları yatırıldı ve ne zaman yatacak? İşte Kasım 2024 evde bakım maaşı yatan iller tam liste...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 20:30 Güncelleme: 01.11.2024 - 20:30
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        Evde bakım maaşı araştırmaları kasım ayına girilmesiyle yoğunlaştı. Her ay belirli miktarlarda ihtiyaç sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardım ödemesinin ne kadar olduğu ve güncel maaşların yattığı illerin listesini haberimizde paylaştık. İşte Kasım 2024 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası...

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        EVDE BAKIM MAAŞI KASIM AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sorgulanabiliyor.

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        SON ZAM İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşandı. Evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi. Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yapıldı.

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        Memur maaşlarına gelen zamla birlikte evde bakım yardımına da memur maaş zammı oranında artış yapıldı. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya yükseldi.

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        SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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        E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        Gelir kriterlerinin uygun olması,

        Bakıma muhtaçlık kriteri,

        Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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