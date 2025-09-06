Evde bakım maaşı yatırıldı mı? İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Eylül ayı evde bakım maaşları merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan ödemelerin, il bazında farklı günlerde gerçekleşmesi nedeniyle hak sahipleri "Evde bakım maaşı yattı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 Eylül ayı evde bakım ödemelerine dair detaylar...
Evde bakım desteği ödemeleri, Eylül ayıyla birlikte gündemdeki yerini koruyor. Her ay olduğu gibi bu ay da ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, bakanlık tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 2025 Eylül evde bakım maaşları hesaplara yatırıldı mı? Detaylar haberimizde...
2025 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı Eylül ayı henüz hesaba geçmedi. Geçen ay maaş ödemesi, 15 Ağustos 2025 tarihinde yapılmıştı.
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda evde bakım yardımının 10 bin 125 liradan, 11 bin 702 liraya yükseldiğini açıkladı.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI
Evde bakım maaşı ödemesinin hesabınıza yatıp yatmadığını aşağıdaki ekrana giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.