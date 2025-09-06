Evde bakım desteği ödemeleri, Eylül ayıyla birlikte gündemdeki yerini koruyor. Her ay olduğu gibi bu ay da ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, bakanlık tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 2025 Eylül evde bakım maaşları hesaplara yatırıldı mı? Detaylar haberimizde...