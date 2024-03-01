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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama e devlet ekranı: Mart 2024 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Evde bakım maaşı yatan iller: Mart 2024 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından  evde bakım maaşı yatırılıyor. İl il yatırılan evde bakım parası e devlet üzerinden sorgulanıyor. Mart ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Mart'tan itibaren başlayacağı biliniyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, evde bakım maaşı nasıl alınır ve şartları nelerdir? İşte 2024 Mart evde bakım maaşı zammı hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 09:54 Güncelleme: 01.03.2024 - 09:54
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        Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması sürüyor. Her ayın belli tarihlerinde yatırılan evde bakım parası memur maaşlarına gelen zamla birlikte, yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. Buna göre; Evde bakım desteği yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi. Her ayın başlangıcında sorgulamasını yapan vatandaşlar e devlet ekranında bakım ödemesinin yapılıp yapılmadığını öğreniliyor. İşte 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi

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        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

        Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

        SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

        Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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