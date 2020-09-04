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Evde nemlendirici krem nasıl yapılır?

Nemlendirici krem kadınların cilt bakımı için vazgeçilmeyen kozmetik ürünlerinden birisidir. Pratik tariflerle evinizde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Peki evde nemlendirici krem nasıl yapılır? İşte nemlendirici krem tarifleri...

Nemlendirici krem tarifleri

Cildin kurumasını önleyen nemlendirici kremler; cildin doğal nem düzeyindeki düşüşler için yerine konması gereken bir bakımdır. Bu kremler ile cildin kuruması engellenerek doğal hali korunmuş olur. Nemlendirici kremleri hazır olarak alıp kullanmak da mümkündür. Ancak; evde doğal olarak yapılan kremlerde kimyasal etkiler olmaması avantaj yaratan bir durum olacaktır.

Nemlendirici Krem Nasıl Yapılır?

  • Yarım çay bardağı aloe vera jeli
  • 1 tatlı kaşığı jojoba yağı
  • 2 yemek kaşığı gliserin (bitkisel)
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • E vitamin ampulü ( eczaneden alınabilir)
  • 4’er damla; papatya, lavanta ve gül yağı

Uygulanması:

Tüm malzemeleri bir şişeye koyun ve iyice çalkalayarak karıştırın. Buzdolabında bekletin. Kullanacağınız zaman karıştırarak cilde uygulamanız yeterlidir. Cildin nemlenmesini sağlayacak olan bu doğal nemlendirici kremi; bittikçe yenileyerek sürekli kullanabilirsiniz.

Aloe vera; cildi besleyen nemlendiren ve canlılık veren özleri taşıması açısından oldukça faydalı olacaktır. Bal ve gliserin ise; bakım ürünü olarak etkili bir nemlendirme özelliği taşır. Jojoba yağı; yüze en iyi katkı sağlayan bir yağdır ve cildin PH derecesini ayarlamaya etkilidir. E vitamini ampulü de; antioksidan etkisi ile cildi koruyucu özellik taşır. Ayrıca; linoleik asit taşıması da cildin asit seviyesini ayarlar.

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