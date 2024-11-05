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        Haberler Gündem Bağcılar'da bir kadın evine giren hırsızı üzerine atlayıp yakaladı

        Bağcılar'da bir kadın evine giren hırsızı üzerine atlayıp yakaladı

        İstanbul Bağcılar'da şimdiye kadar pek görülmemiş bir olay yaşandı. Evine giren iki kadın hırsızın peşine düşen Melek Yavuz, üzerine atladığı hırsızın birisini yakalayarak karakola teslim etti. Yakalanan hırsız darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 19:36 Güncelleme: 05.11.2024 - 19:51
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        Bağcılar'da, evine giren iki kadın şüpheliyi merdivende kovalayan Melek Yavuz'un apartmanın girişinde üzerine atlayıp yere düşürdüğü hırsızı yakaladığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yavuz, 100. Yıl Mahallesi'ndeki evinin kapısından içeri giren 2 kadın hırsızla yüz yüze geldi.

        Hırsızlardan birinin evdeki çantayı alıp hızla kaçması üzerine Yavuz, merdivenden hızla aşağıya inmeye çalışan şüpheliyle bir süre boğuşup, çantayı geri aldı. Ev sahibi kadın, yine elinden kaçan hırsızı apartmanın kapısının önünde yere düşürüp, yakaladı.

        Yavuz, saçından tuttuğu hırsızı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Diğer şüpheli ise bunu fırsat bilip hızla olay yerinden uzaklaştı.

        ŞİKAYETÇİ OLDU

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        Gözaltına alınan şüpheli darp edildiği gerekçesiyle ev sahibinden şikayetçi oldu.

        Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Melek Yavuz'un yere düşürdüğü hırsızı yakalama anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        HIRSIZI YAKALAMAK İÇİN ÜZERİNE UÇTU

        Melek Yavuzun eşi Adil Yavuz, AA muhabirine, hırsızlar evine girdiğinde eşinin salonda uzandığını, kızının ise televizyon izlediğini söyledi.

        Eşinin dairenin kapısının önünde bir anda gölge gördüğünü aktaran Yavuz, "Eşim önce karşısında iki kadın görüyor. Hırsızlar koşmaya başlıyor, eşim de peşlerinden koşuyor. Hatta kadınlardan biri kapının önünden çantasını alıyor. Önce merdivende birisini yakalıyor. Orada bir boğuşuyorlar, çantayı elinden alıyor. Sonra eşim düşüyor." dedi.

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        "YAKALANAN HIRSIZ DARBEDİLDİĞİ İDDİASIYLA EŞİMİ ŞİKAYET ETMİŞ"

        Yavuz, hırsızların bu sırada tekrar kaçmaya başladığını anlatarak, şöyle devam etti:

        "Eşim, merdivende yakalamak için kapının çıkışında üstüne uçuyor, orada biraz darbe alıyor. Sonra polise haber veriyorlar. Polis sağ olsun, hemen olay yerine geliyor. Hırsızı tutuyor, karakola götürüyor. Yakalanan hırsız darp edildiği iddiasıyla eşimi şikayet etmiş. Şüphelilerden biri karakolda, Ben misafir geldim, hamileyim. şeklinde birtakım yalanlar söylemiş. Hırsızın zaten 15 suç kaydı varmış. Diğer hırsız ise kaçtı. Onun da bulunmasını istiyoruz. Kızım evde tek olabilirdi. Daha farklı şeyler yaşanabilirdi."

        Hırsızların kapıyı kartla açtığını, ellerinde tehlikeli alet bulunmamasının şansları olduğunu vurgulayan Yavuz, eşinin cesaretle hırsızları kovaladığını sözlerine ekledi.

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        #bağcılar
        #Melek Yavuz
        #haberler
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